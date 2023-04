(AUDIO) Probleme din cauza viscolului în jud. Vaslui

A fost nevoie de interventia salvatorilor azi noapte și în județul Vaslui.

Mai multe autoturisme și două microbuze în care se aflau 10 persoane au rămas blocate în nămeți la iesirea din satul Protopopești, din comuna Tăcuta.

Apelul disperat a venit din partea ocupanților autoturismelor blocate în zăpada înaltă de 1,5 metri.

La fața locului au fost trimise echipaje de salvare formate din pompieri militari și jandarmi, dar și o autoșenilată.

Dupa două ore de luptă cu nămeții salvatorii au ajuns la persoanele înzăpezite. ”Am primit apel pe 112 despre niște mașini blocate în zona Pripoare, la limită cu județul Iași și împreună cu colegii de la Vaslui ne-am deplasat. Acolo am găsit cinci persoane, două din localitatea Scânteia și trei din Rediu-Galian. N-am văzut până acuma, nici la Crăciun n-a fost așa zăpadă de un metru, suluri, e câmp deschis, sunt nepregătiți, au plecat, n-au haine la ei, i-am ajutat cu o pătură, nu se mai așteptau la timp de iarnă.”

Persoanele rămase blocate în nămeți spun că nu se așteptau la un asemenea viscol. ”Nu ne-am așteptat, am avut suficiență motorină să supraviețuim. Zăpada a fost foarte mare, în continuare este viscolul foarte mare. Când am auzit că o să primim ajutor, ne-am mai liniștit. Noi, mașina mea, am fost trei, în față, cinci au fost două microbuze, încă două, alte două mașini.”

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă)