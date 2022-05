(AUDIO) Primarul Iașiului, Mihai Chirica, și fostul viceprimar, Gabriel Harabagiu, acuzați de noi fapte de corupție în dosarul bloculului din Tătărași

Primarul Iașului, Mihai Chirica și fostul viceprimar, Gabriel Harabagiu, sunt acuzați de noi fapte de corupție în dosarul bloculului din Tătărași care a fost ridicat deși nu ar fi respectat indicatorii urbanistici din autorizația de construire.

Imobilul construit pe strada Vasile Lupu de firma omului de afaceri Gheorghe Cheșcu avea două etaje în plus față de autorizație. Și suprafața blocului ar fi mai mare decât cea din documentele planului urbanistic zonal.

Constantin Mihai are detalii:

Constantin Mihai: Prin noile capete de acuzare aduse primarului Iașiului, Mihai Chirica, practic, procurorii DNA au ridicat posibila pedeapsă de la 5 la 7 ani. Atât primarului Mihai Chirica, cât și fostului vice-primar, Gabriel Harabagiu, procurorii au prezentat noile capete de acuzare în dosarul „Cash cu Tătărași”. Dosarul a fost demarat în urmă cu aproximativ 5 ani. În zona Tătărași din Iași, se aprobase construirea unui bloc de parter plus două nivele și un subsol pe două etaje, destinat parcării vehiculelor. Când a fost gata, s-a observat că, într-adevăr, se păstrează cele două etaje în subteran, dar, deasupra, în loc de P + 2, a ieșit P + 9. Noul bloc, aproape triplu față de prețul inițial, are 60 de apartamente, mezanin, mansardă, plus trei spații comerciale și trei spații de depozitare. Gabriel Harabagiu, fost vice-primar, inițial a fost doar suspect. Mai nou, este cercetat și pentru abuz în serviciu și fals intelectual. Arhitectul-șef din acea perioadă, Anca Brândușescu, este și ea cercetată în dosar și a devenit inculpată.

(Radio Iași/Constantin Mihai/Foto arhiva radioiasi.ro)