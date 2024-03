(AUDIO) Prima misiune a noului avion SMURD, la Iași

O tânără gravidă a fost transportată, astăzi, cu avionul SMURD de la Iași, la o maternitate din capitală.

Este primul transfer efectuat cu noua aeronavă, după cum a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași: Am fost solicitați în această dimineață de către medicii de la Spitalul Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” pentru transferul unei gravide cu risc maternal și fetal. O gravidă cu sarcină gemelară, are doi feți, 20 de săptămâni este vârsta sarcinii și tânăra are 18 ani, a dezvoltat o complicație hematologică. Condițiile meteo nu ne-au permis în această dimineață să efectuăm zbor cu elicopterul SMURD în condiții de siguranță pentru această gravidă de la Iași, la București. În aceste condiții, am transferat-o cu ajutorul colegilor de la București, am solicitat avionul din dotarea SMURD România, care a aterizat aici, la Iași și a preluat de la Terapia Intensivă mobilă a noastră această gravidă.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)