(AUDIO) Podul de la Leova-Bumbăta nu își dovedește eficiența

Podul de la Bumbăta, peste râul Prut, construit cu mare entuziasm să reducă aglomeraţia de la Vama Albiţa, nu îşi dovedeşte eficienţa, iar una dintre explicaţii este că vameşii de la noul punct de frontieră nu au infrastructura necesară pentru a face controale corespunzătoare.

Are mai multe informaţii Alina Darie: ”Podul de pontoane de peste Prut de la Bumbăta, punct nou de trecere a frontierei dintre România şi Republica Moldova, construit anul acesta pentru a reduce aglomeraţiile din Vama Albiţa, are o singură arteră de intrare în ţară şi una de ieşire, iar programul de lucru este doar pe timp de zi, de la ora 8:00 până la ora 20:00. Oficialii judeţului Vaslui susţin că obiectivul încă nu reuşeşte să preia atâtea vehicule câte ar fi nevoie pentru fluidizarea traficului din Vama Albiţa, motiv pentru care în cel mai mare punct de trecere a frontierei de pe graniţa de est a Uniunii Europene traficul rămâne la fel de intens, spun primarii din zonă. Ioan Ciupilan, de pildă, primarul municipiului Huşi, oraş prin care trec aproape toate autocamioanele care intră în România prin Vama Albiţa, susţine că numărul acestor vehicule de mare tonaj a crescut în ultimul timp, iar şoferii acestora spun că preferă să tranziteze tot Vama Albiţa, întrucât ar trebui să ocolească dacă ar dori să intre în România pe la Bumbăta. Autorităţile din Vaslui consideră că, de fapt, punctul de trecere a frontierei de la Bumbăta nu are deocamdată infrastructura vamală care să îi permită să preia un număr prea mare de vehicule, însă treptat situaţia se va îmbunătăţi.”

