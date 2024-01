(AUDIO) Peste 200 de fermieri ieșeni continuă protestul alături de colegii lor din țară

Peste 200 de fermieri ieșeni continuă protestul alături de colegii lor din țară.

O coloană de tractoare și camioane se îndreaptă spre Iași unde se va desfășura protestul fermierilor și transportatorilor din județ.

Ion Notingar, fermier din Lețcani: Prețurile, începând cu anul 2022, au cunoscut o descreștere constantă, vedem că noi ne afiliem pe o piață mondială, o piață europeană în care prețurile nu le dictăm noi. În același timp, costurile noastre sunt foarte ridicate, costurile de producție, datorită produselor care le introducem în manoperă, vizavi de prețul la motorină, vizavi de prețul foarte mare la îngrășăminte, ca din 2022 a fost de trei ori prețul față de un preț normal, iar producțiile noastre venind după anul 2020, un an cu secetă, un an 2022 cu secetă, un an 2023 cu secete, efectiv nu ne mai putem susține această activitate agricolă. Ori România merită altceva. România merită să aibă un sector agricol foarte bine dezvoltat, care să poată asigura hrana tuturor, atât a românilor, cât să putem face o prelucrare ca să putem exporta produse finite.

La această oră se circulă cu dificultate între Rond Carrefour Era și Rond Lețcani. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)