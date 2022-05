(AUDIO) „Pescuitorii de perle”, premieră la Opera Naţională Română Iaşi

Premiera piesei „Pescuitorii de perle” de Georges Bizet va avea loc în această seară la Opera Națională Română din Iași.

Managerul interimar al instituției, Andrei Fermeșanu a anunțat că în actuala stagiune vor fi puse în scenă 3 premiere: „O completare a repertoriului francez, unde eram lacunar, în același timp, o consolidare a punților de legătură între Opera Națională Română din Iași și Chișinău, pentru că în alte spectacole, cum a fost Rigoleto, am avut invitați și, iată, consolidăm aceste poziții prin invitarea maestrului Iulie Matei și totodată un prim semnal că suntem foarte serioși atunci când spunem că vom îmbogăți repertoriul existent în momentul de față la Opera Națională Română din Iaşi. Deci, „Pescuitorii de perle” este prima premieră. În iunie avem un „UN BALLO IN MASCHERA” și apoi Turandot, 3 titluri foarte importante din repertoriu de opere internațional.”

Decorurile poarta semnătura directorului adjunct al Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău, Iurie Matei: „Colaborările artistice au devenit mai intense în ultima perioadă între Teatrul Național de Opera și Balet „Maria Bieşu” din Chișinău și Opera Română Iași. E o diferență enormă între a face un spectacol la teatru dramatic și unul la operă. Deși eu am creat confuzie în teatrele din Chișinău, fiindcă am preluat anumite formule scenografice și procedee tehnice, le-am dus în teatru dramatic și pe cele din teatru dramatic le-am adus în operă. Același lucru s-a întâmplat și în cazul nostru, a „Pescuitorii de Perle” nu este un decor construit după anumite scheme compoziționale tradiționale operei, de aceea și soliștii parcă au mic disconfort în mișcarea scenii, dar eu consider că asta o să contribuie la calitatea spectacolului și la jocul lor actoricesc.”

Regizorul piesei, Victor Zaharia a subliniat faptul că premiera va fi un spectacol plin de emoție, în special pentru că nu a mai fost jucată de peste 10 ani: „Este un spectacol plin de emoție, începând de la muzica superbă, toate linile melodice fantastice pe care avem onoarea să le ascultăm, să le cântăm, zilnic și care, suntem siguri, vor încânta publicul atât estetic, cât și dramatic. Apoi avem coregrafia plină de tensiune, dramatică și a lui Vlad Mărculescu și a tinerilor balerini, avem scenografia plină de teatralitate a lui Iulie Matei. Linedesign-ul realizat de către ieșeanul nostru Adrian Buliga și echipa minunată de soliști, cu voci proaspete, încântătoare și foarte buni actori.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)