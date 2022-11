(AUDIO) Parlamentarul Cosette Chichirău, posibil candidat la funcția de primar al Iașului

Parlamentarul Cosette Chichirău și-a anunțat astăzi intenția de a candida din partea USR la funcția de primar al Iașului la alegerile de peste doi ani.

Aceasta a subliniat că propune o reformă radicală a administrației locale, înființarea unui departament în cadrul Primăriei Iași pentru atragerea fondurilor europene și digitalizarea aparatului administrației publice locale.

Cosette Chichirău a precizat că dorește să obțină 45% din voturile ieșenilor și 30% pe județ. Candidatul final va fi stabilit la începutul anului 2024, dar până atunci este deschisă competiția internă în partid.

Cosette Chichirău: Din calitatea mea de candidat, proiectele pe care eu le propun pentru ieșeni sunt reformarea administrației locale, pentru că dacă Primăria nu are oameni cu care să lucreze, nu poate să livreze niciun proiect. Deci, noi ca să livrăm proiecte pentru ieșeni, trebuie să reformăm administrația și să aducem echipe competente. Vreau să facem o echipă puternică pe atragere de fonduri europene, pentru că nu ne putem permite să pierdem finanțări și apoi vreau să digitalizăm foarte repede tot aparatul, astfel încât tot ce punem – absolut orice proiect – să meargă foarte repede. Alegerile, preconizăm, că vor fi undeva în septembrie 2024, deci ne așteptăm ca cu aproximativ un an înainte, 9 luni-un an, să avem candidat ales, pentru că dacă îl alegem cu foarte mult timp înainte, lucrurile se pot deteriora și un alt candidat ar putea să fie mai bun. Atunci nu are rost să batem ceva în cuie cu foarte mult timp înainte.

Referindu-se la actualul primar al Iașului, Mihai Chirica, Cosette Chichirău a precizat că niciuna dintre promisiunile electroale ale acestuia nu au fost îndeplinite:

Cosette Chichirău: Mihai Chirica nu are niciun mare proiect realizat. A promis stadion, Sală Polivalentă, poduri peste Bahlui, bibliotecă digitală, săli de sport, tot felul de lucruri care nu au fost făcute. Deci mari proiecte nu sunt în derulare și nici nu sunt la început, astfel încât, după 7 ani în care Mihai Chirica este deja primar, nu are nimic ce să arate decât gazon și panseluțe. Mai sunt încă 2 ani în care nu are ce să arate, pentru că nu are nimic în derulare.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)