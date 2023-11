(AUDIO) Opera Națională Română din Iași marchează 67 de ani de la primul spectacol

Opera Națională Română din Iași marchează aniversarea a 67 de ani de la primul spectacol.

În zilele de trei și patru noiembrie, va fi prezentată opera ”Tocsa” de Giacomo Puccini, aflată pe afișul instituției ieșene încă din 1956.

Managerul interimar al Operei Naționale Române din Iași, Andrei Fermeșanu a anunțat și celelalte evenimente care vor avea loc zilele acestea:

Andrei Fermeșanu: E o sărbătoare ca în povești, cu trei zile și trei nopți – începe cu „Tosca” de pe 3, continuă cu cea de pe 4 și se încheie cu Gala Ramona Zaharia de pe 7. Toți prefațează ceea ce se va întâmpla la anul, an centenar Puccini 2024 – 100 de ani de la trecerea în etermitate a marelui compozitor. Aș semnala aici distribuția extrem de valoroasă pentru prima seară pentru 3 noiembrie, debutul colegului, prietenului și coordonatorului artistic, Florin Guzgă, alături de Cellia Costea și de Jean Kristof Bouton, care se întoarce acasă și care debutează într-un rol verist, cu greutate, Scarpia. Sigur, pe 4 sunt Cosmin Marcovici și Irina Scafaru, alături de, din nou, Jean Kristof Bouton, distribuție dublă. Și încheiem sărbătoarea cu acest parteneriat între Opera Națională din Iași și Fundația Culturală Gaudium Animae, într-un proiect comun ce vrea să o pună în valoare mai mult decât am făcut-o până acum pe mezzosoprana Ramona Zaharia – așa cum bine s-a spus, o fiică a Iașiului, a plecat de pe scena de aici și, iată, cucerește tot ce este primă scenă lirică mondială de la Coven Garden la Metropolitan Opera din New York.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)