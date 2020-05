(AUDIO) Noi păduri virgine în România, pe o suprafaţă de 40.000 de hectare

Astăzi a fost lansată licitaţia pentru împădurirea a înca 40.000 de hectare de teren din România.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a subliniat că majoritatea suprafetelor sunt situate în zona Carpatilor de Curbură dar şi în Munţii Apuseni.

Referindu-se la situaţia din judeţul Iaşi, Costel Alexe a arătat că în acest an au fost împădurite suprafeţe de teren din localităţile Iaşi, Aroneanu si Româneşti:

În acest an, după cum bine știți, am demarat, cred, cea mai amplă campanie de împădurire pe care a avut-o România vreodată. Această campanie ar fi avut un succes răsunător dacă nu am fi avut această pandemie de COVID, dar chiar și așa, angajații de la Direcțiile Silvice, ocoale private, instituții publice, Armată, Jandarmerie au continuat procesul de împădurire și mă bucur foarte mult că și în județul nostru, județul Iași, și în multe alte județe am reușit să plantăm acei 30 de milioane de puieți.

A consemnat Constantin Mihai.

(Radio Iași/FOTO Gianina Buftea)