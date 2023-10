(AUDIO) Nicolae Ciucă: PNL are capacitatea și determinarea de a merge singur la viitoarele alegeri

Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, a declarat, astăzi, la Iași, că partidul său are capacitatea și determinarea de a merge singur în viitoarele confruntări electorale.

Nicolae Ciucă: Partidul Național Liberal are capacitatea, are determinarea, are oameni dedicați să poată să meargă la alegeri de unul singur, prin forțe proprii, cu obiective de sine stătătoare, stabilite ca atare. Partidul, dacă poate să meargă singur, poate să meargă în orice formulă politică.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a avut, astăzi, la Iași, o întrevedere cu președinții filialelor din Moldova și Transilvania.

Nicolae Ciucă a subliniat că este nevoie de colaborare între filiale deoarece au fost lansate mai multe proiecte regionale, iar acest lucru înseamnă o coordonare a activităților.

Nicolae Ciucă: Am ridicat problema unei nevoi de coordonare pe obiective regionale și pe sprijin reciproc între filiale, între organizații, pentru că se discută foarte mult de aceste disparități care există între regiuni sau între anumite localități, iar aceste disparități nu pot să fie diminuate dacă nu există un model de bune practici, dacă nu există o experiență împărtășită între membrii aceleiași filiale, între filialele aceleiași regiuni.

