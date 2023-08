(AUDIO) Nereguli la Maternitatea din Botoșani

Mai multe nereguli au fost constatate, vineri, la Maternitatea din Botoșani.

Una dintre acestea vizează condițiile deplorabile din vestiarele asistentelor și infirmierelor, situate la subsolul clădirii. Lenuța Pancu, fost asistent pe secția de neonatologie: ”Nu am reușit să îi fac să înțeleagă că eu cu hainele de acolo urc la bebeluși, în sectorul terapiei, personalul din ATI și personal de la sala de naștere. Doar asistentele și infirmierele au condiții decente. Am făcut petiție la Ministerul Sănătății în septembrie 2019 și am spus că sunt purici, șobolani. Am primit un răspuns de la DSP Botoșani că am dreptate. Au găsit de toate, dar n-au găsit vectorii.”



Emanuel Ungureanu, vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, a fost, vineri, la Botoșani și a precizat că mai multe instituții se fac vinovate de moartea Alexandrei, prin neglijență.

De asemenea, a condamnat lipsa unui sistem de monitorizare a pacienților pe două dintre etajele Maternității: ”Demisolul acestei instituții, care este o hrubă, împreună cu inspecția sanitară, care a făcut un raport în februarie-martie 2023, în care a constatat că acolo e mucegai, este mizerie și practic, de pe echipamentul de lucru al asistentelor se cară bacterii până pe secție. Am constatat cu toții asta, cu dna. manager, de unde se cară bacteriile nosocomiale în acest spital. Am mers pe etajul 4 și 5 și inspecția sanitară mi-a spus că este oarbă, nu poate vedea nimic, nu are camere video, nu are butoane de panică, nu poate să știe decât dacă investighează mesaje whatsapp, ceea ce nu se poate face.”

Ancheta a fost preluată de procurorii din Suceava, pentru a înlătura orice suspiciuni cu privire la desfăşurarea investigaţiei penale.

Între timp, protestele continuă la Botoșani, iar duminică este anunțată o acțiune similară și la București.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai)