(AUDIO) Neamț: Tavanul fals dintr-o clasă a Şcolii 2 Piatra-Neamţ s-a prăbuşit

O parte din tavanul unei clase din cadrul Școlii Gimnaziale nr.2 din Piatra Neamț s-a prăbușit azi-noapte.

În sala respectivă, elevi de clasa a II-a ar fi trebuit să susțină evaluarea.

Dimineață, conducerea școlii a relocat imediat cele trei clase care își desfășurau activitatea în clădirea veche, unde se află și sala de sport.

La fața locului a ajuns inspectorul școlar general Florentina Moise, care susține că reprezentanții școlii au făcut numeroase demersuri la primărie pentru lucrări de renovare, dar fără nicio finalitate.

Florentina Moise: Am dispus relocarea elevilor, ei încă nu ajunseseră la ore, era o clasă a 2-a care urma astăzi să aibă evaluarea la clasa a 2-a, imediat copiii au fost mutați, evaluarea s-a susținut într-o altă clasă, în aceeași unitate de învățământ, pentru că vorbim de două corpuri de clădire, un corp principal care este funcțional și corpul de clădire unde erau relocați copiii din cauza lipsei spațiului.l Elevii vor continua activitățile în altă sală de curs. Școala gimnazială și conducerea de-a lungul anilor au trimis nenumărate sesizări și au făcut nenumărate cereri către Primăria Piatra Neamț pentru a investi în consolidarea clădirii.

Și conducerea primăriei a trimis la locul incidentului specialiștii pentru o primă evaluare, pentru a stabili în ce măsură pot fi realizate reparații capitale, a precizat primarul Andrei Carabelea.

Andrei Carabelea: De dimineață am trimis colegii de la tehnic să facă o evaluare preliminară, am comandat de asemenea o expertiză tehnică ca să vedem în ce măsură putem face lucrări de reparații capitale acolo și am cerut arhitectului șef al orașului, toate variantele de soluții la îndemână și o evaluare de costuri, în așa fel încât mâine, la ora 12:00, mâine vom avea o discuție cu conducerea școlii, să analizăm soluțiile posibile și să mergem pe varianta cea mai rapidă cu putință.

