(AUDIO) Natalia Intotero: În România, cel mai tânăr consumator de droguri are 10 ani

În România, cel mai tânăr consumator de droguri are 10 ani, a precizat astăzi, la Iași, ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Natalia Intotero.

Prezentă la o dezbatere privind combaterea consumului de substanțe interzise ea a subliniat nevoia intesificării campaniilor de prevenție în acest domeniu și structurarea lor pe grupe de vârstă.

Natalia Intotero: Campaniile de prevenție trebuie să fie continue, în egală măsură, campaniile de prevenție trebuie să fie adaptate la societatea de astăzi. Dacă până acum o campanie de prevenție avea în derularea ei alte principii, de această dată o să vedeți astăzi, aici, la Iași, al doilea județ unde noi ne aflăm. Va fi o interacțiune cu studenți, studenți care au fost selectați. Altfel este atunci când tânărul se adresează celorlalți tineri și vine cu recomandări și altfel este perceput mesajul decât atunci când adulții vin doar ei să se adreseze tinerilor, spunându-le de ce nu este bine să încerce aceste tentații.

Natalia Intotero a mai adăugat că, în urmă cu câteva luni, în cadrul CSAT a fost realizat un grup inter-ministerial care are drept scop combaterea și prevenirea traficului de droguri, grup în care sunt implicate ministerele Familiei, Justiției, Interne și DIICOT.

În cadrul evenimentului de la Iași, doi consumatori de droguri și-au prezentat experiența de viață, faptul că după 2-3 ani, ajunseseră dependenți și, ulterior, au fost anchetați și condamnați pentru trafic de droguri.

”Eu am ajuns să pierd tot, am ajuns să nu mai am unde să locuiesc, prietena mea mă dăduse afară din casă, părinții mă primeau numai dacă nu mai consumam droguri, nu mai aveam niciun prieten pe care să-l sun să mă primească, bani nu mai aveam deloc, aveam datorii de zeci de mii de euro, practic nu mai aveam pe nimeni și la nimeni să apelez”.

”Am început să mă droghez. Mi-a plăcut în prima parte a consumului, credeam că am descoperit o modalitate genială de a mă distra și de a-mi trăi viața. Dar cu timpul, partea asta experimentală, partea în ghilimele, plăcută, s-o dus după 3 ani de zile și au început să apară consecințele, care au fost și motivul pentru care am ajuns să mă las de droguri. În primul rând consecințe legale, bineînțeles, am fost anchetat, condamnat pentru trafic de droguri și pentru alte infracțiuni. Am ajuns să fiu responsabil și de un accident rutier grav și într-un final viața mea era distrusă după 6 ani de consum, tentative de suicid, relația cu părinții distrusă”.

