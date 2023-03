(AUDIO) Municipalitatea a dat startul campaniei de curăţenie de primăvară ‘Iaşul nostru curat’

În municipiul Iași a început campania privind curățenia de primăvară, operațiune aflată în gestiunea Societății Salubris.

Societatea „Citadin” va interveni cu 78 de echipamente și peste 100 de angajați, după cum a anunțat directorul, Cătălin Neculau. El precizat că se continuă achiziționarea de echipamente performante pentru salubrizarea orașului:

Cătălin Neculau: În acest an, au fost achiziționate șase utilaje noi. Toate sunt clasificate conform normelor europene pentru pulberi PM10 și PM2,5. Cu aceste utilaje noi, sperăm să fim în trendul descendent al depășirilor pe stațiile de monitorizare a poluării aerului. Vreau să vă spun că anul trecut am încheiat anul în norma europeană – sub 35 de depășiri pe fiecare stație în parte, deci putem spune că ieșenii, astăzi, respiră un aer curat.

În municipiul Iași, în următoarea lună vor fi plantați arbori și 44.000 de metri pătrați de gazon, ne-a transmis reporterul nostru, Constantin Mihai.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)