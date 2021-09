(AUDIO) Mircea Onofriescu: În lume, rata de cicluri de fertilizare in vitro va crește exponențial pentru că sansele de reușită vor fi mult mai mari

Iașul a devenit un centru important pentru reproducerea asistată. Unul dintre specialiștii responsabili de acest lucru este profesorul univ. dr. Mircea Onofriescu, medic primar în obstetrică și ginecologie, invitat, din nou, astăzi, la Radio Iași.

Ioana Soreanu: Domnule profesor, există două proceduri: inseminarea artificială și fertilizarea in vitro. Ce înseamnă ele? Care sunt diferențele?

Mircea Onofirescu: Există diferențe semnificative din acest punct de vedere pentru că în cazul inseminării intrauterine, care are anumite indicații, un spectru larg de indicații, este vorba de o prelucrare a spermei în condiții de laborator, se produce o selecție a spermatozoizilor de calitate față de cei care au malformații, care au diferite deficiențe și, după efectuarea unui tratament care stimulează ovulația, se introduce intrauterin sperma prelucrată și cu spermatozoizi de calitate. Șansele cresc în general față de sarcina obținută natural în jur de 12 – 15 la sută. Fertilizarea in vitro este un proces mult mai elaborat, necesită niște condiții speciale atât de laborator cât și niște condiții speciale prin care, practic, după un tratament de stimulare ovariană și, din punctul acesta de vedere, noi în România putem folosi aceleași medicamente care se folosesc la marile centre de fertilizare din America, din Germania sau din Franța, deci, medicamentele care provoacă stimularea ovulației. În sala de operații se recoltează sub anestezie adecvată, pentru că este o manevră complet nedureroasă și acceptată și prietenoasă pentru paciente, se recoltează printr-o puncție transvaginală de la nivelul ovarelor, ovocitele. Ovocitele care, ulterior, în mediul de laborator, în condiții speciale de laborator, este foarte importantă dotarea acestor laboratoare, ovocitele sunt fertilizate de către spermatozoizii care sunt recoltați de la bărbați, se obține embrionii, embrionii sunt în condiții de laborator urmăriți și monitorizați până în ziua cinci, șase, pentru că s-a constatat că prin transferul acestor embrionii în uterul doamnei care a urmat procesul de fertilizare șansele de a obține o sarcină sunt mult mai mari. Rezultatele sunt foarte bune și, bineînțeles că rezultatele acestea au crescut de la an la an. Nu vorbim de ceea ce se întâmplă la nivel de Iași, dar vorbim și la ceea ce se întâmplă la nivel de România și, bineînțeles, ce se întâmplă la nivel mondial pentru că unul dintre progresele constatate în ultimii ani este posibilitatea de a congela, a criocongela, a conserva, în condiții speciale, embrionii. De obicei, la marea majoritate a femeilor, a cuplurilor respective, se obține un număr mai mare de embrioni. Este de preferat să se trasfere un singur embrion, să fie acel single embriotransfer, lucru care este susținut și de către centrul nostru, dar este recomandarea multor protocoale și societăți din întreaga lume pentru că transferând mai mulți embrioni este riscul de sarcină multiplă. Sarcina multipă care este considerată, până la un efect secundar al fertilizării in vitro, aș considera-o o mare greșeală medicală din acest punct de vedere. Spuneam de posibilitatea aceasta de a crioconservării embrionilor, deci, o femeie obține mai mulți embrioni, unul este transferat în anumite condiții după procedura inițială de recoltare a ovocitelor și, ulterior, acești embrioni pot fi transferați în mod repetat. În momentul de față, avem câteva zeci de cupluri care au doi copii obținuți în urma unui ciclu de fertilizare in vitro, așa cum avem cupluri care au făcut mai multe cicluri de fertilizare in vitro și au obținut un copil din fiecare. Marea nenorocire este că și prin fertilizare in vitro, oriunde în lume, rezultatul nu este de sută la sută. Procentele, în general, sunt în jur de 40 – 45 la sută. Bineînțeles, prin această crioconservare a embrionilor și posibilitatea de a efectua embriotransferuri repetate șansele cresc. Sunt centre care raportează o rată de sarcini cumulate în jur de 60 la sută. Este un alt lucru care trebuie reținut, este o complexitate deosebită de cazuri, niciun caz nu aseamănă cu altul, există o patologie masculină complexă. S-au făcut niste progrese extraordinare în aceste probleme de patologie și, un alt lucru care vreau să-l spun pentru că este foarte important și este un lucru care este subapreciat. Există, din nefericire, foarte mulți tineri, adolescenți și persoane adulte care au diferite forme de cancer. Exemplul clasic este tânărul care are cancer testicular și face chirurgie și este îndepărtat unul dintre testicule, face chimioterapie și, practic, prognosticul lui este foarte defavorabil. Se poate conserva sperma. Înainte de a face intervenția chirurgicală, înainte de a face chimioterapie sau radioterapie. Și așa sunt o multitudine de boli hematologice: leucemie, limfomul Hodgkin, o multitudine de cancere. Noi avem o experiență cu niște cazuri foarte reușite la niște doamne care au avut cancer de sân. Cancer de sân care înseamnă tratament chirurgical, chimioterapie, radioterapie. Și-au conservat și s-au recoltat ovocitele în prealabil, cele care erau căsătorite au obținut embrioni care s-au conservat și, după finalizarea tratamentului cu citostatice și tratamentului complet pentru forma de cancer de sân respectivă, s-a făcut transfer de embrioni și doamnele respective au avut bucuria de a avea și în această situație sarcina mult dorită. Multitudinea de forme de cancer este foarte mare, dar și posibilitatea de a trata aceste forme de cancer este foarte mare. În momentul de față, se poate discuta, inclusiv despre transplant de țesut ovarian congelat. Este vorba despre copiii care sunt la vârstă tânără. Din nefericire, cu toții stim, că la Spitalul de Pediatrie Iași sunt mulți copii cu neoplazii și cu tot felul de probleme. Aceste proceduri sunt mult mai curent utilizate în străinătate decât în România cu rezultate foarte bune și semnificative.

Ioana Soreanu: Care dintre cele două proceduri ați recomanda-o mai degrabă, inseminarea artificială sau fertilizarea in vitro? Care presupune mai puține riscuri și are rezultate mai bune?

Mircea Onofriescu: Indiscutabil, rezultatele mai bune sunt prin infertilizarea in vitro. Dar de fiecare dată trebuie să apeciem din punct de vedere clinic, biologic, genetic, deci, există o multitudine de investigații care se pot face și trebuie să apreciem cuplul respectiv ce șanse are și ce posibilități de a obține și trebuie să acordăm această sansă acestor cupluri de a obține o sarcină prin inseminare intrauterină, dar nici nu trebuie să prelungim durata. Un alt lucru care merită să-l spunem ascultărilor dumneavoastră, din punctul de vedere al fertilității, factorul cel mai important este vârsta. Din nefericire, toate lucrurile sunt discutate în funcție de vârstă. Există protocoale, criterii, ce este peste 35 de ani se consideră că este o pacientă în vârstă și șansele ei sunt mai mici așa cum sunt șansele mai mici după 40 de ani. Iar unele dintre progresele și realizările deosebite care s-au făcut în ultima perioadă este posibilitatea aceasta de a se obține sarcine cu ovocite donate. Există persoane care nu au posibilitatea, din punct de vedere medical sau din punct de vedere social, nu și-au găsit partenerul adecvat, sunt persoane care au menopauză precoce, există posibilitatea de achiziționare din străinătate. Noi lucrăm cu unul dintre cele mai mari baze de ovocite din Spania, sunt o multitudine de criterii, toți lucrează online, este o testare infectioasă genetică a donatoarelor și sunt donatoare tinere. Ovocitele sunt recoltate în Spania și sunt trimise în această bancă de ovocite, ajung în România în condiții de transport adecvate, azot lichid. Ovocitele sunt fertilizate cu sperma soțului, se obțin embrioni și sunt transferați. Sunt mai multe doamne care sunt peste 40 de ani care au obținut sarcini cu ovocite donate, dar una dintre ele a avut la 52 de ani posibilitatea de a obține o sarcină cu ovocite donate, a născut un copil sănătos și aici intervin și alte probleme etice pe care noi trebuie să le luăm în considerare pentru că una din discuții este limita la care se pot folosi aceste ovocite donate. Toată lumea știe de cazul Iliescu care a obținut o sarcină la 67 de ani. Recordul doamnei Iliescu a fost… și al profesorului Marinescu pentru că trebuie să recunoaștem meritele profesorului Marinescu care a avut la Bucuresti, la Giulesti, un aport important în dezvoltarea reproducerii umane asistate în România. A fost depășit recordul în India, unde o mămică tânără a născut la 72 de ani, ăsta este recordul mondial. Eu consider că vârsta de 55 de ani este vârsta limită, dar este o problemă personală din acest punct de vedere. Un alt lucru cu care ne luptăm în continuare este faptul că nici nu avem o lege a reproducerii umane asistate în România. Este un proiect de lege care este în dezbatere în Comișia de Sănătate din Camera Deputaților, a fost tot timpul tergiversată pentru că sunt multe nuanțe, aspecte etice și sunt mulți opozanți ai acestor tehnici de fertilizare in vitro. Din nefericire, este o dovadă de ignoranță, consider eu, din punct de vedere medical pentru că toate estimările care se fac de institute de statistică cu totul și cu totul remarcabile din lumea asta, explică clar că rata de cicluri de fertilizare in vitro crește exponențial pentru că și tehnicile acestea și sansele de reușită vor deveni mult mai mari.

Ioana Soreanu: Totuși, Ministerul Sănătății susține, într-o oarecare măsură, procedurile acestea.

Mircea Onofriescu: Ministerul Sănătății susține într-o oarecare măsură, insuficient, asa cum am mai afirmat de multe ori. Dacă în Bulgaria, dacă în Albania, dacă Ungaria sunt asigurate pentru cuplurile care sunt sănătoase, cu asigurare medicală plătită, cu posibilități reale de a se obține o sarcină, trei cicluri de fertilizare prin programe naționale, la noi, în continuare, se plătește doar jumătate din costul unui ciclu de fertilizare in vitro. Dintre multitudinea de ministri ai sănătății care au fost vremelnic la conducerea Ministerului Sănătății numai domnul ministru Costache a încercat să schimbe ceva din acest domeniu. Sunt cupluri din medii defavorizate. Sunt niște costuri și este păcat că nu sunt ajutate aceste cupluri care fac, unele dintre ele, niște eforturi foarte mari și, bineînțeles, că bucuria lor este cu atât mai mare când ajung acasă cu copilul mult dorit și este un motiv satisfacție profesională cu totul și cu totul remarcabilă în această situație.

Ioana Soreanu: Apropo de satisfacți profesională, care este rata de succes la Iași?

Mircea Onofriescu: 40%. Dar totul trebuie nuanțat. Revenim la factorul vârstă pentru că cu totul este un ciclu de fertilizare la 30 de ani, cu totul este la 40 de ani. Și nu numai, există și o patologie care poate fi asociată. Pot să vă spun că în momentul de față, am făcut la Iași și teste genetice pentru că dacă apreciezi că sunt niște modificări genetice la anumite femei, protocoalele trebuie să le schimbi și, bineînțeles, rata de succes este mult mai mare. Peste 20 de ani, procentul va fi mult mai mare a cuplurilor care apelează, care au probleme oncologice care au fost tratate și rata de succes va fi și mai mare.

