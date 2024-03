(AUDIO) Marșul Pentru Viață este organizat, astăzi, în sute de localități din țară și din Republica Moldova

Marșul Pentru Viață este organizat, astăzi, în sute de localități din țară și din Republica Moldova.

La Iași, evenimentul va începe la ora 13:00. Participanții se vor deplasa pe traseul Piața Unirii – Bulevardul Independenței – Catedrala Mitropolitană.

Ca în fiecare an, Marșul pentru viață este punctul culminant al „Lunii pentru Viață”, pe parcursul căreia au loc acțiuni de informare, conștientizare și educare pro-viață, a explicat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, preotul Lucian Apopei: ”În Arhiepiscopia Iașilor, Marșul pentru Viață are loc, nu doar în Iași, ci și în 19 localități din județele Iași, Botoșani și Neamț. Evenimentul se încadrează în demersul Pro Viață la nivel național, reunindu-se în acest an în jurul temei ”Construim împreună pentru viață”, pledând astfel pentru o lume în care fiecare femeie însărcinată și fiecare copil sunt bineveniți și sprijiniți. ”Construim pentru viață” înseamnă și crearea unor comunități de sprijin. De curând, Pro Vita Iași a demarat construcția casei pentru o familie cu nouă copii în cadrul proiectului ”Dar pentru copii”. Luna pentru viață a adunat în acest an în Arhiepiscopia Iașilor peste 200 de activități Pro Viață, conferințe, dezbateri, concursuri, activități artistice și de creație.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO Facebook)