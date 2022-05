(AUDIO) Marius Budăi: Persoanele cu dizabilităţi nu vor mai fi purtate pe drumuri la comisii

Persoanele cu dizabilităţi nu vor mai trebui să se deplaseze periodic la comisiile de specialitate pentru reevaluarea dosarelor, a declarat, la Iași, ministrul muncii, Marius Budăi.

El a spus că datele vor putea fi transmise prin intermediul unei platforme digitale, care va fi dată în funcţiune la începutul anului viitor.

Marius Budăi a explicat că platforma va fi interconectată cu instituţiile de stat din domeniu, dar şi cu organizaţiile neguvernamentale care se ocupă de persoanele cu dizabilităţi: „Toate persoanele cu dizabilități din România vor avea o platformă online unde vor depune, nu vor mai fi obligate să se prezinte la comisie, unde vor depune dosarele și evaluarea se va face online și vor fi invitați la comisie doar acolo, unde, din documente nu este clar ceea ce va fi. O parte din persoanele cu dizabilități deja nu merg. În 2019 când am avut onorea să fiu prima dată ministru, am dat un ordin ca persoanele cu amputație dublă să nu vină la comisie pentru reevaluare, nu pentru încadrare. Dar acea reevaluare la 2 ani, pe bună dreptate, spuneam noi în popor, că doar nu îi crește membru înapoi. Din păcate, 2 ani de zile nu s-a continuat acel demers, dar acum, când m-am reîntors, prima măsură pe care am luat-o, am scris ordinul, în care și persoanele cu o singură amputație, dar și experiența COVID și-a spus cuvântul și am introdus și oxigeno-dependenții, în această chestiune.„

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)