(AUDIO) Manifestări de Ziua Copilului, la Bacău

Manifestările de Ziua Copilului au început aseară, în Parcul Hancicov din Bacău.

Cu participarea structurilor teritoriale ale M.A.I. dar și din partea Centrului de Prevenire și Consiliere Antidrog Bacău au fost organizate demonstrații și cursuri de prim ajutor, de conduită în locuri publice, de respectare a regulilor de circulație și privind siguranța pe internet.

Am mai fost organizate ateliere de lectură, de pictură, de muzică și întreceri sportive.

Corespondentul nostru la Bacău, Gabriel Pop transmite:

Participant: Mi-a plăcut locul unde am văzut amprentele mele și unde am ridicat armele.

Gabriel Pop: Înseamnă că vrei să urmezi o carieră în Jandarmerie, în Poliție.

Participant: Da, îmi doresc și asta mi-a plăcut locul unde a trebuit să facem rebusuri, să desenăm chestii legate de Jandarmerie. Este o zi foarte frumoasă și în ziua aceea, mulți copii fac multe lucruri noi pentru că mai ales adulții își amintesc de copilărie, de Ziua Copilului.

Gabriel Pop: Părinte Marian Radu ați venit cu mulți copii de la parohia Fulgeriș.

Preotul Marian Radu: Prima experiență cu trenul – am venit astăzi. Am fost și autobuzul, ca mijloc de transport, ca să învățăm reguli de transport și de respect față de ceilalți și în mijlocul de transport ca tren și ca autobuz. Am fost la cinema. Este o tradiție în parohia noastră – de 1 Iunie să le facem o bucurie, fiindcă suntem așa mai izolați ca distanță de un oraș. Avem mai multe activități în parohie, printre care asta de 1 Iunie, o tradiție de vreo 4 ani, în care le facem această bucurie și încercăm să ieșim din sat și, de obicei, venim la Bacău și în orașele mai apropiate – Roman sau am mai fost și la Suceava, la Iași. Avem, printre lucrurile astea, și alte activități – tabere de vară sau încercăm să-i plimbăm și ne bucurăm că sunt foarte receptivi și foarte cuminți și respectuoși.

(Radio Iași/Gabriel Pop/FOTO radioiasi.ro)