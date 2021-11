(AUDIO) Majorări salariale la CTP Iași

În urma negocierilor de astăzi la Compania de Transport Public din Iași s-a stabilit că vor fi efectuate trei majorări salariale.

Conform primarului Mihai Chirica, prima majorare va intra în vigoare din această lună:

Mihai Chirica: Am căutat tot ce am putut găsi în rezervele pe care compania și municipiul le poate pune la dispoziție și în deplin acord cu sindicatele prezente, am găsit o soluție de creștere, începând cu data de 1 noiembrie – din această lună – a salariului net pentru fiecare muncitor al acestei companii – care înseamnă 1.184 de angajați – cu 150 de lei net. O a doua majorare, de la data aprobării bugetului pe anul 2022, sperând că în primele trei luni ale anului vom avea o creștere, o aprobare a bugetului cu încă 150 de lei net pentru fiecare angajat, iar următoarea majorare să o gândim la sfârșitul trimestrului trei a anului 2022, o majorare pe care mi-am propus-o de circa 200 de lei net pentru fiecare angajat.

De asemenea, cele 22 de grile de salarizare ale șoferilor vor fi transformate în patru grile, neefectuându-se diminuări ale salariilor.

Pentru personalul TESA, majorările salariale vor fi efectuate anul viitor.

De asemenea, s-a urmărit o nivelare salarială între angajații de la CTP, Salubritate și Compania de Servicii Publice.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)