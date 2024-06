(AUDIO) Luni, 1 iulie, încep probele scrise la examenul de Bacalaureat

Absolvenții de liceu încep luni, 1 iulie 2024, probele scrise la Bacalaureat. Primul examen va fi la Limba și Literatura Română.

Peste 134.000 de candidați, dintre care 15.000 din seriile anterioare, sunt așteptați să susțină examenul în această sesiune.

În județul Iași, 4.900 de candidați s-au înscris pentru susținerea probelor scrise din această sesiune. Bacalaureatul se va desfășura în 18 Centre de examinare.

La cele două simulări, din primăvară, în județul Iași, reușeau să fie promovați puțin peste 50%.

Constantin Mihai are detalii: ”Doar 82% din elevi înscriși în clasa XII-a în acest an școlar mai susțin Bacaureatul, în județul Iași. Traducând în cifre, din aproape 6000 de elevi care, în septembrie, s-au înscris în județul Iași în clasa a XII-a la cele trei probe de la bacalaureat se vor prezenta doar 4880. E cel mai scăzut procent din ultimii 40 de ani. La aceștia se adaugă 420 din promoțiile anterioare. Dacă facem o retrospectivă asupra simulărilor de la Bacalaureat, doar pentru județul Iași, exame din această primăvară observăm că s-au prezentat aproape 5100 de elevi din 6000. Acum, la examen sunt înscriși 4900 din promoția acestui an. La simularea din martie, sub 47% reușeau să treacă. În urmă cu un an, la o simulare echivalentă, în județul Iași, promovabilitate depășea 63%, cel mai bun procent de promovabilitate era la informatică – 92%, apoi, procente bune de promovabilitate erau la sociologie, logică și istorie, între 70 și 75%, la limba română – 62%. Dezastru la biologie promovabilitate 4,5%. Un alt clasament, la simulare, doar pentru județul Iași a fost numărul notelor de 10 primite la examenul obligator pentru toate profilurile, respectiv cel de limba română. Au fost doar 10 copii de nota 10, un sfert față de anii precedenț. La simularea din acest an, la final doar un absolvent cu 10 pe linie față de 7-8-9 sau 12 în ceilalți ani. Și, concluzia finală la simulare, doar 53% treceau examenul.”

Marți, 2 iulie, va avea loc proba obligatorie a profilului, iar joi, 4 iulie, candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării.

Rezultatele finale, după contestații, se afișează în 12 Iulie.

