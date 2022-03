(AUDIO) Locuri suplimentare în sala de aşteptare la Aeroportul Iaşi pentru persoanele sosite din Ucraina

Conducerea Aeroportului Iași a amenajat mai multe spații în zona de aşteptare din Terminalul T1 pentru persoanele sosite din Ucraina care așteaptă un avion către vestul Europei.

În Terminalul T3 au fost suplimentate scaunele din sălile de așteptare.

De asemenea, în parcarea aeroportului, cu ajutorul societății civile, a fost montată o rulotă pentru mamele cu copii mici.

Purtătorul de cuvânt al Aeroportului, Elena Troia, a precizat că, în urma închiderii spațiului aerian al Republicii Moldova, numărul de zboruri s-a mărit de aproape 4 ori, astăzi depășind 30 de zboruri pe zi. „Cu sprijinul partenerilor noştri am suplimentat numărul de scaune din Terminalul T3, am amenajat inclusiv în zona administrativă din Terminalul T1 un spaţiu pentru cei care sunt nevoiţi să aştepte mai multe ore în Aeroport, prioritate având copiii, mamele şi bătrânii. Avem suficiente perne şi pături donate de cetăţeni cu suflet mare, urmează să aducem şi mai multe saltele. Inclusiv în parcare, printr-o colaborare cu o firmă privată am amenajat o rulotă pentru mame şi copii mici care sosesc din Ucraina şi tot în zona administrativă, la parter este disponibil un spaţiu cu scaune unde se pot retrage refugiaţii ţinând cont că fluxul de pasageri din terminalul dedicat zborurilor internaţionale este în continuă creştere. De asemenea, venim zilnic în sprijinul oamenilor cu apă, cafea, produse de patiserie şi igienă, dulciuri şi jucării pentru copii oferite de partenerii noştri. Ne ajută inclusiv voluntarii de la Crucea Roşie şi Serviciul de Ambulanţă, traducători şi întreaga echipă a Aeroportului, colaboratori.”

La Aeroportul din Iaşi, colegul nostru, Constantin Mihai, a stat de vorbă cu o refugiată din Odessa: „Acolo sunt doar bombardamente, în Odessa nu este bine deloc şi în Ucraina la fel. Ajutaţi-ne vă rog, ne este foarte frică, este un coşmar, părinţii noştri au rămas acolo, noi am venit aici. Ei ne bombardează, ei nu au dreptul să intre la noi dar au intrat. Acum nu ştiu exact ce se întâmplă acolo dar de pe site-uri sau de la prieteni nu este nimic de bine. Acum periodic este linişte, întreruptă de bombardamente, este îngrozitor. A intrat frica în sufletele noastre, două zile ne-a luat să ajungem până aici. Gata, mai multe nu pot să spun.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)