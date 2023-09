(AUDIO) „Let’s Do It, Romania!”: Mii de voluntari din județul Vaslui vor parcurge drumul către un mediu mai curat și sănătos

„Let’s Do It, Romania!” revine sâmbătă, pe 16 septembrie, cu o nouă ediție a Zilei Naționale a Curățeniei.

Și anul acesta, mii de voluntari din județul Vaslui vor parcurge drumul către un mediu mai curat și sănătos.

Câteva mii de saci de gunoaie vor fi strânse de pe întreg teritoriul județului, spune coordonatorul, Constantin Cîrjan: ”Voluntarii noștri din județ vor curăța deșeurile din arealele naturale aruncate de persoane iresponsabile. Anul acesta, în județul Vaslui, campania „Let’s Do It, România!” este susținută de un număr foarte mare de voluntari și promovată de mai multe instituții publice. Un număr record de 7445 de voluntari s-au înscris prin intermediul platformei electronice pusă la dispoziție de asociația „Let’s Do It, România!”, pentru a participa la Ziua de Curățenie Națională. Cu sprijinul unităților administrativ-teritorial campania se va desfășura în municipiile Vaslui, Bârlad și Huși, în orașul Negrești și Murgeni, dar și în peste 50 de comune din județul Vaslui.”

Organizatorii se așteaptă ca numărul voluntarilor vasluieni să fie mult mai mare, ținând cont că la ediția de anul trecut au participat peste 11 mii de persoane, care au adunat 20 de mii de saci cu deșeuri.

Din 2010 până în prezent, milioane de voluntari au participat la acțiunile și proiectele asociației „Let’s Do It, Romania!”.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă)