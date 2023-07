(AUDIO) La nivelul Iașului s-au obținut patru medii de 10 la Bacalaureat. Promovabilitate de 85%

Iașul se situează pe primul loc între județele Moldovei atât în clasamentul promovabilității cât și al mediilor de 10 la Bacalaureat.

Redactorul nostru, Constantin Mihai are toate datele: Rezultate cu mult sub așteptări la examenul de Bacalaureat din acest an, dar în concordanță cu 2 ani pierduți cu studii online și la urmă o grevă de 3 săptămâni a cadrelor didactice. Pe Moldova, județul Iași se situează pe primul loc cu 4 medii de 10, locul secund Bacăul trei de 10 și pe locul trei județul Neamț două medii de 10. În județele Botoșani, Vaslui și Galați s-au obținut câte o medie de 10, iar în județele Suceava și Vrancea nu este nici o medie de 10. Din punctul de vedere al promovabilității pe Moldova, județul Iași 85%, urmat de Galați 84 și Bacău 83%. Pe locul 4 județul Neamț promovabilitate 80% urmat de Vrancea și Suceava, 79%. În județele Botoșani și Vaslui promovabilitatea fost de 72%. Punctual doar pentru județul Iași, două medii de 10 sunt înregistrate la Colegiul Național ”Emil Racoviță” și câte una la Colegiul ”Costache Negruzzi” și la Liceul ”Miron Costin”.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)