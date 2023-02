(AUDIO) La Iaşi, este reluat, din această seară, iluminatul public pe pârtia din zona Șorogari

La Iaşi, este reluat, din această seară, iluminatul public pe pârtia din zona Șorogari.

Primarul Mihai Chirica și-a exprimat speranța că zilele friguroase vor continua și în perioada următoare, deoarece pârtia nu este dotată cu tunuri de zăpadă.

Mihai Chirica: Iluminatul este funcțional pentru că nu are decât un contact de pornit pentru a putea să-l folosim. Am și rugat colegii mei ca în acest weekend să putem să ajutăm dacă sigur va mai rămâne zăpadă pentru că temperaturile sunt în creștere și chiar vor fi pozitive pe timpul nopții. Depinde foarte mult de ceea ce își doresc utilizatorii, copiii, în special, noi vom fi acolo și în acest weekend. Frigul a trecut și este completat foarte repede cu o perioadă călduroasă, am putea spune, total contrar la ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei zile.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO imagine ilustrativa radioiasi.ro)