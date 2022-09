(AUDIO) La Bârlad, autoritățile caută soluții pentru a reduce cheltuielile la iarnă în școli

La Bârlad, autoritățile caută soluții pentru a reduce cheltuielile la iarnă, în școli, fără a fi afectat procesul de învățare. Aceasta în condițiile în care prețurile la energie și gaze au explodat, iar scenariile pentru lunile de iarnă privind facturile la utilități sunt sumbre.

Primăria municipiului Bârlad a trimis directorilor de școli și licee o adresă prin care solicită propuneri în vederea consumului responsabil de energie.

Primarul Dumitru Boroș: Nu am impus nicio măsură de la nivelul primăriei, ci doar le-am cerut să facă posibile scenarii în vederea unor economii atât la curent, cât și la gazul metan. Mi-e teamă că vom plăti sume foarte mari și ar fi regretabil să nu punem în practică anumite, eu știu, măsuri care ar duce la anumite economii. Ar fi un lucru îmbucurător să aloci o sumă de bani la o școală, iar bănuțul ăla să se regăsească într-o investiții, nu într-un consum care se duce, să spunem așa, nu rămâne nicăieri.

În funcție de infrastructura și organizarea școlilor, unii directori s-au gândit deja la soluții pentru a nu plăti facturi uriașe la gaz sau energie electrică, fără ca elevii și profesorii să aibă de suferit.

Director școală: Am găsit câteva soluții și le-am discutat în Consiliul de Administrație, în funcție de specificul școlii noastre. Putem merge pe următoarele variante: 1. Atunci când temperaturile sunt ridicate pe timp de noapte, centrala să nu funcționeze, adică atunci când temperaturile sunt pozitive, mai exact, pentru că infrastructura școlii noastre permite să mențină căldura. La punctul 2 am hotărât să mergem și pe varianta de a economisi gazul dând centrala la minim, pentru că, la fel, specificul școlii noastre ne ajută. Și la punctul 3 am mers pe varianta de a supraveghea copiii, pentru că elevii, într-un fel sau altul, mai aprind luminile atunci când nu este necesar.

