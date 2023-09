(AUDIO) Județul Vaslui are două ambulanțe noi, de tip A2

Două din cele 122 de ambulanțe noi, de tip A2, achiziționate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu fonduri europene, au ajuns în județul Vaslui.

Acestea vor fi utilizate doar pentru transportul pacienţilor între spitale sau la domiciliu, deoarece nu pot fi folosite în situații de urgență.

Purtatorul de cuvânt al SAJ Vaslui, Dan Ungureanu: ”Este vorba de transportul pacienților stabilizați deja în unitățile de primiri urgențe și care trebuie să meargă la internare într-o secție exterioară a spitalului. Pot fi folosite, de asemenea, pentru externare la domiciliu a pacienților vindecați sau pentru transportul pacienților cronici la centrele de recuperare și reabilitare din diverse colțuri ale țării. Acestea ambulanțe nu pot fi folosite în compartimentul de urgență, adică nu pot fi trimise la intervenții primare, la solicitările ce apar prin 112. Noi am mai primit și în 2022 astfel de ambulanțe de tip A, e nouă dar are f oarte mulți kilometri, mai ales că noi în județ împărțim solicitări de transport cu furnizorii privați de astfel de servicii. Nevoia mare este de ambulanțe medicale de urgență de tip B și C. Legislația spune că ambulanțele tip A se folosesc doar la transportul medical neasistat și, în caz excepțional, la intervențiile de urgență, atunci când nu este disponibil o ambulanță de tip B și C, dar și atunci, având obligația de a trimite în sprijin o ambulanță de urgență, imediat ce aceasta s-a eliberat.”

Dan Ungureanu a mai precizat că la nivel național se află în derulare o licitație pentru achiziția de ambulanțe noi de tip B și C, care vor fi folosite în compartimentul de urgență.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)