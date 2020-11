(AUDIO) Judeţul Botoşani va beneficia de o unitate mobilă de Terapie Intensivă pentru pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19

Spitalele din județul Botoșani au ajuns la limită în ceea ce privește paturile de Terapie Intensivă, pentru pacienții Covid-19.

Pentru că secțiile de ATI nu mai pot fi extinse, până la sfârșitul săptămânii în județ va ajunge o unitate mobilă cu 12 paturi pentru pacienții aflați în stare critică, a informat directorul Direcţiei de Sănătate Publică, Monica Adăscăliţei:

”În momentul de față suntem la capacitate maximă pe Terapie Intensivă. Vom primim o unitate mobilă care în momentul de față este la Cluj pentru pregătirea de iarnă. Urmează să vină zilele următoare la Botoșani. Este foarte necesară. Cele 12 paturi ne vor ajuta pentru pacienții care au nevoie de suport ventilator în cel mai scurt timp.”

Monica Adăscăliței a mai adăugat că niciun spital din judeţul Botoşani, care asigură tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 nu dispune de staţii de oxigen care să asigure necesarul zilnic al bolnavilor.

Soluţia de compromis ar fi concentratoarele de oxigen, dar pe termen lung ar trebui refăcute toate staţiile de oxigen ale spitalelor, a mai adăugat directorul DSP Botoșani:

”Spitalul Județean Mavromati are surse de oxigen, dar la numărul mare de bolnavi, capacitatea acestei stații nu este suficientă, motiv pentru care, la secția exterioară a spitalului, secția de Boli infecțioase, am suplimentat oxigenul cu aceste concentratoare de oxigen. În ceea ce privește celelalte spitale din județul Botoșani, Spitalul de Recuperare, care până acum a deservit pacienții cronici, dar fără patologie pulmonară, ei nu au sursă efectivă de oxigen și încercăm să-i sprijinim cu aceste concentratoare, iar Spitalul de Boli Pulmonare din Botoșani folosea oxigenul doar pe butelii, nu au o sursă de oxigen fixă. Spitalul Municipal Dorohoi are sursă de oxigen, dar nu este suficient, sunt în reabilitare pe sursa de oxigen.”

(Natalia Ciumac, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)