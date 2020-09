(AUDIO) Început de an academic la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi

La Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa din Iaşi, activităţile didactice se vor desfăşura în sistem hibrid, începând de luna viitoare.

Rectorul Viorel Scripcariu a declarat astăzi, în emisiunea Pulsul Zilei de la Radio Iaşi, că învăţământul medical are specific de pregătire prin prezenţă fizică. Astfel, activităţile practice şi stagiile de clinică nu pot avea loc decât faţă în faţă, urmând ca doar cursurile să se desfăşoare online:

„Ne-am consulat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii şi anul universitar îl vor începe în regim hibrid, cursurile vor fi în sistem online, toate cursurile universităţii se vor realiza după ora 17:00, iar activităţile practice, laboratoarele, seminariile şi stagiile clinice se vor desfăşura pe tot parcursul zilei, începând cu ora 7:30 şi până după amiază la ora 15:30. Am micşorat grupele şi am spaţiat stagiile în aşa manieră încât prezenţa studenţilor în spitale şi la lucrările practice să nu fie într-un număr mare, să fie într-un număr mai mic, desfăşurându-se pe întreg parcursul zilei.”

Rectorul Viorel Scripcaru a mai preciazt că, anul acesta, festivitatea de deschidere de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa din Iaşi va avea loc într-un format atipic, desfăşurându-se virtual:

„Am ales această modalitate pentru că recent am terminat festivitatea de absolvire a promoţiei 2020 care am făcut-o în format fizic, respectând toate cerinţele impuse de pandemie şi am desfăşurat-o pe parcursul a patru zile pentru a permite fiecărei facultăţi, cu numărul de absolvenţi pe care îi are să nu depăşească cifra de 500. Am ţinut să facem această ceremonie de absolvire în formatul obişnuit, în formatul fizic pentru că, după cum ştim, absolvenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie trebuie să depună un jurământ, Jurământul lui Hipocrate care înseamnă foarte mult pentru un tânăr medic.”

