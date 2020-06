(AUDIO) Încă un cadru didactic de la Iași a fost depistat cu COVID-19

Încă un cadru didactic de la Iași a fost depistat cu COVID-19!

Este vorba despre o profesoară de limba română de la Colegiul Richard Wurmbrand. Femeia a făcut parte din colectivul centrului de Evaluare Naţională de la Liceul Sanitar Iaşi.

Profesoara a prezentat simptome ale virusului de marţi, rezultatul testului fiind pozitiv. Cadrul didactic a fost internat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Iaşi.

Colegul nostru, Constantin Mihai are mai multe informaţii despre acest caz: Din echipele de corectare a tezelor de la examenul de evaluare natională la Iasi avem primul caz confirmat de profesor infectat cu virusul SARS COV 2. Este vorba de o profesoară de limba si literatura romana care preda acestă materie la Liceul Richard Wurmbrand din Iasi. Ea făcea parte din colectivul Centrului de evaluare organizat la Scoala Sanitară post-liceală. Centrele de la examenul de evaluare nationala sunt structurate pe două categorii: centre unde s-au tinut examenele si centre unde s-au corectat tezele. La Scoala Sanitară din Iasi a fost organizat un centru de corectare. Profesoara respectivă nu a avut contact cu elevii. Ea a relation at doar cu profesorii care corectau tezele. În acest an la Iasi s-au corectat tezele elevilor de la Bacău. Respectiva profesoară s-a simtit rău marti, 16 iunie, în prezent este internată. Deoarece a participat la sesiunile de pregătire se încearcă identificarea persoanelor cu care a relationat si care pot fi până în 30.

Chiar dacă profesoara nu a intrat în contact cu elevii, ci doar cu alte cadre didactice cazul este unul grav, spune liderul USLIP Iaşi, Laviniu Lăcustă. El a precizat că se aşteaptă rezultatele anchetei desfăşurate de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi.

Laviniu Lăcustă: Este un caz deosebit de grav deoarece doamna respectivă a intrat în contact cu foarte multe persoane, estimăm aproximativ 20 – 30 de cadre didactice cu care aceasta s-a aflt în contact în momentul în care a participat la corectarea lucrărilor la teza de limba română la evaluarea nationala. Considerăm că este o recrudescenta în ultimul timp, probabil si pe fondul deschiderii unitagtilor scolare. Rămâne de vazut în urmatoarea perioadă care vor fi consecintele. Asteptăm să vedem ce se va întâmpla în urma anchetei pe care o realizează în acest moment Directia de Sănătate Publică Iasi.

Reamintim că în prima zi a Examenului de Evaluare Naţională, 2 cazuri de îmbolnăviri cu virusul SARS-COV 2 au fost confirmate la unităţi de învăţământ din municipiul Iaşi.

Este vorba de o profesoară, director adjunct la Liceul „Al.I.Cuza” şi de un elev de la şcoala „Vasile CONTA”.

Cadrul didactic a prezentat simptome şi a fost internată la Spitalul de Boli Infecţioase iar elevul se află în izolare la domiciliu, după ce mama sa, asistentă medicală la Institutul Regional de Oncologie din Iaşi, a fost confirmată pozitiv, iar momentan este internată în spital.

