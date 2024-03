(AUDIO) În următoarele două luni, la terminalul T4 de la Aeroportul din Iași, vor putea fi închiriate primele spații comerciale

În următoarele două luni, la terminalul T4 de la Aeroportul din Iași, vor putea fi închiriate primele spații comerciale.

Managerul aeroportului, Romeo Vatră a precizat că, în următoarea perioadă, vor fi închiriați aproximativ 2.000 de metri pătrați și, ulterior, se va lua decizia dacă vor fi închiriați și ultimii o mie de metri pătrați.

Romeo Vatră: Spații comerciale de aproximativ 2.000m² atât în zona restricționată, cât și în zona publică, pe mai multe tipuri de activități, pe retail, pe food, pe ticketing, rent a car, vendomate, ATM-uri, dar mai rămânem cu un stoc de aproximativ 1.000m² pe care îl vom închiria în funcție de cum evoluează lucrurile și va fi un efort intens din partea aeroportului în următoarele două luni. Vom organiza o citație aproape săptămânal sau de mai multe ori pe săptămână pentru spații comerciale în noul terminal T4. Astăzi am demarat licitația pentru vendomate, băuturi reci și snacks-uri, patru vendomate, unul pentru vânzare de cărți și unul pentru materiale sanitare.

Romeo Vatră a mai adăugat că, începând de astăzi, intră în vigoare noul regulament de închiriere a spațiilor destinate comerțului.

Romeo Vatră: Am prevăzut în noul regulament de citații-închiriere pentru spații comerciale mai multe variante de tarifare, chirie per metru pătrat, chirie minim garantată per metru pătrat plus chirie procentuală din vânzări. E o modalitate de a ne asigura flexibilitatea în funcție de tipul activității, să venim și în întâmpinarea comercianților și în întâmpinarea pasagerilor, dar și de a optimiza veniturile Aeroportului Iași.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)