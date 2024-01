(AUDIO) Iaşi: Zece angajaţi ai Serviciului de Probaţiune, în greva foamei

Zece angajaţi din cei 28, de la Serviciul de Probaţiune Iaşi au intrat în greva foamei, ca formă extremă de protest în semn de nemulţumire faţă de salarizarea consilierilor de probaţiune pentru luna decembrie 2023.

Greviştii spun că greva foamei este o soluţie extremă la care apelează alături de celelalte forme de protest şi de solicitări anterioare, în vederea acordării în continuare a drepturilor salariale conform unui Ordin de Ministru în acord cu munca depusă de personalul de probaţiune.

Ei solicită Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi Ministerului Justiţiei, până în data de 26 ianuarie, recalcularea, de urgenţă a salariului pentru luna decembrie 2023 şi punerea în plată a diferenţelor rezultate, raportat la plata efectuată deja în aceeași lună.

Cristina Irimia, consilier de probaţiune a punctat faptul că în sistemul de probațiune nu au fost indexări iar salariile au rămas la nivelul celor din 2017, înainte de apariția Legii Salarizării Unitare: ”Tot sistemul de probațiune a fost greșit salarizat începând cu 2017, odată cu intrarea în vigoare a legii unice de salarizare. Noi am tot solicitat aceste corectări și rectificări și nu am reușit, prin bunăvoința ministerului, să rezolvăm această situație. Colegii noștri de la Timiș au primit o sentință favorabilă care s-a aplicat în tot sistemul, printr-un ordin al ministrului, începând cu 3 august 2023. Aceasta a fost data la care s-a făcut această corectare, dar doar pe hârtie. Noi banii efectiv nu i-am primit din momentul acela, ca urmare a protestelor pe care le-am făcut, inclusiv a grevei foame din luna decembrie 2023. Direcția noastră de probațiune a pus în plată acel ordin și am primit în decembrie diferențele salariale pentru lunile august-noiembrie, însă, acum în ianuarie, atunci când ar fi trebuit să vină fluturașul pentru luna decembrie 2023, din păcate, avem același salariu pe care îl aveam în iulie anul trecut, adică rectificarea care trebuia să existe nu mai este de actualitate. De ce?, pentru că i s-au spus că nu mai sunt bani și să găsim noi soluții.”

Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro