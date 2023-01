(AUDIO) Iași: Viitorul Institut Regional de Boli Cardiovasculare din Miroslava nu a fost inclus pe lista unităților finanțate prin PNRR

Viitorul Institut Regional de Boli Cardiovasculare din Miroslava, județul Iași, nu a fost cuprins în lista publicată astăzi de Ministerul Sănătății cu cele 27 de unităţi spitaliceşti ce urmează să primească finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, deși autoritățile ieșene au anunțat, de-a lungul timpului, că proiectul are toate șansele să se califice pentru finanțare prin PNRR.

Într-o intervenție pentru Radio România Iași, vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a precizat că autoritățile județene au și o variantă de rezervă privind finanțarea unității medicale:

Marius Dangă: Dacă considerăm că am fost depunctați, pentru că diferența dintre proiectul nostru și ultimul proiect din listă e de doar 3 puncte, înțeleg. Vom vedea, dacă nu e cazul să facem un apel la această evaluare, să solicităm o reevaluare. Dacă lucrurile sunt așa cum a spus Ministerul Sănătății, noi continuăm așa cum am spus de la început, apelând la celălalt program pentru sănătate, Program Operațional Sănătate, care finanțează și acolo investiții. Noi suntem în discuții avansate cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu domnul ministru Boloș.

În aceeași ordine de idei, vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a vorbit despre grila de punctaj a Ministerului care a dezavantajat din start proiectul institutului ieșean:

Marius Dangă: Noi n-am plecat la evaluare de la 0 puncte, am plecat de la minus 15 pentru că așa a fost făcută grila de către Ministerul Sănătății, ca Iașiul, Clujul și Craiova să fie depunctate din start, pentru că există și alte proiecte de spitale regionale ca și cum un spital regional de urgență ar acoperi toată panoplia de afecțiuni cronice și așa mai departe. Noi am protestat și am făcut apel la acest tip de criterii. Ministerul nu a vrut să le schimbe. Dacă am pune aceste 15 puncte și am plecat de la 0, proiectul nostru ar fi primit finanțarea.

Și city-managerul Iașului, Petru Movilă, a vorbit despre nevoia de a reevalua situația pentru ca regiunea Moldovei să nu fie privată de servicii medicale absolut necesare:

Petru Movilă: În regiunea Moldovei, la Iași, este nevoie de un institut, de un spital de boli cardiovasculare, cu chirurgie cardiacă intervențională, cu chirurgie cardiacă pediatrică, cu specialitate de recuperare medicală cardiacă, pentru că în Iași, Moldova nu există asemnea spital. Este o decizie cât se poate de proastă, jignitoare la adresa întregii regiuni, a românilor care locuiesc în această zonă.

Într-o primă reacție pentru postul nostru de radio, profesorul doctor Grigore Tinică, manager al Institutului de Boli Cardiovasculare, a precizat că împreună cu autoritățile județene ia în calcul să conteste evaluarea Ministerului Sănătății.

