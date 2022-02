(AUDIO) Iași: Ultimele terenuri de la Fortus au intrat în posesia Consiliului Județean

Consilierii județeni din Iași au aprobat, astăzi, în unanimitate, preluarea a 61 de hectare aflate în administrarea statului care au aparținut societății Fortus.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a precizat că pe respectivul teren se dorește construirea unui parc tehnologic și nu a unui parc industrial.

Costel Alexe: În momentul de față am avut o serie de discuții cu cei de la Ministerul Economiei și cei de la AAS în care am discutat de această posibilitate de preluare a activelor și a terenurilor de la Fortus, în vederea întregirii unui trup de proprietate acolo unde și Primăria, și compania noastră ApaVital, are terenuri, ca apoi să avem o viziune comună de dezvoltare asupra acestei zone importante a municipiului și, evident a județului nostru. Sigur acolo, împreună cu municipalitatea și cu toți cei care sunt instituții ale statului român în județul nostru, vom vrea să vedem ce putem dezvolta. Am vrea să mergem totuși pe direcția unui Parc tehnologic.

Reamintim că în zonă, Primăria municipiului Iași a intrat în posesia a 23 de hectare și alte suprafețe, de mai mici dimensiuni, sunt în posesia societăților ApaVital și Delgaz Grid.

Proiectul de hotărâre a avut și sprijinul opoziției, a precizat liderul consilierilor județeni USR Iași, Etienne Ignat.

Etienne Ignat: În primul rând salutăm această inițiativă de a prelua terenul de la Fortus care este și o suprafață foarte mare și considerăm că trebuie revitalizată toată zona din parcul Fortus și cea mai bună propunere, în momentul de față, este ca să continuăm în această locație pentru un Parc tehnologic. Atâta timp cât se va clarifica situația acestui teren și îl vom prelua, cred că este necesar și imperios ca în următoarea perioadă să se facă invitații către toate firmele mari din Europa sau din lume să vină să vadă acest teren și să vadă posibilitățile care sunt create acolo pentru a desfășura activități specifice unui parc tehnologic.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)