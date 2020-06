(AUDIO) IAȘI: Trei fetiţe au murit înecate în apele barajului din comuna Pârcovaci – Hârlău

Trei fetiţe, de 6, 7 şi respectiv 10 ani, au murit înecate astăzi în apele barajului din comuna Pârcovaci – Hârlău, judeţul Iaşi.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Gabriel Covăsneanu, a declarat că la faţa locului s-a intervenit cu opt pompieri şi echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi SMURD.

Poliţia investighează cazul, după cum declară purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi, Anca Vâjiac.

Anca Vâjiac: Politistii au fost sesizati prin apel unic de urgentă 112 cu privire la faptul că o femeie ar fi observat pe luciul apei plutind trupul unei fetite. Ulterior au fost fost continuate căutările deoarece pe malul apei au fost găsite alte două perechi de încăltăminte de copii. Din nefericire toate cele trei minore au fost găsite decedate, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârsirii infractiunii de ucidere din culpă. În acest context, politistii le reamintesc părintilor să nu îsi lase sub nici o formă nesupravegheati copii si să stie unde se află acestia in permanentă.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)