(AUDIO) Iași: Suspiciune de antrax la o exploatație de animale din localitatea Epureni

Întreaga pășune din localitatea Epureni, județul Iași, a fost dezinfectată și delimitată astfel încât nicio ovină sau bovină să nu aibă acces pe pășune.

În urmă cu o săptămână, a fost înregistrat primul deces la o bovină și, ulterior, 3 persoane din zonă au fost internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași su suspiciune de antrax.

În urma investigațiilor, s-a observat că o persoană din zonă comercializa animale fără a avea aprobări și documente necesare și există declarații ale locuitorilor din comună că respectiva persoană facea și sacrificări de animale.

Directorul Direcției Sanitar Veterinare Iași, Gabriel Ciobanu a declarat că a fost înaintată o sesizare la Inspectoratul Județean de Poliție Iași.

El a mai adăugat că respectivul proprietar a recunoscut că în urma cu mai multe zile a sacrificat 9 ovine care prezentau simptome de boală.

Gabriel Ciobanu: Vorbim despre o suspiciune pentru faptul că nu avem încă analizele de la laborator care să identifice un diagnostic de Antrax. De la prima bovină pe care au fost recoltate probele de acum o săptămână nu au ieșit pozitiv la Andras. Ce pot eu să vă spun că cei trei spitalizați sunt acum într-o stare mai bună, iar ovinele de la care am recoltat probe zilele acestea încă nu avem un rezultat de la laborator. Animalele de pe pășune nu au prezentat semne clinice de boală, dar tot în aceea zi am descoperit în jurul perimetrului nouă cadavre de bovină. Unele erau întregi, altele erau descompuse. Am prelevat probe de la ele și acum așteptăm rezultatele de laborator care trebuie să apară azi sau mâine, cel târziu. În funcție de rezultate de laborator vom lua măsurile ce se impun.

