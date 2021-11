(AUDIO) IAȘI: Se introduce planul B pentru criza oxigenului din spitale

Directorul Direcției de Sănătate Publică Iași a trimis astăzi mai multe adrese spitalelor din județ prin care îi avertizează că, la nivel național, există o criză în alimentarea cu oxigen pentru secțiile de terapie intensivă. Vasile Cepoi a declarat că a fost emisă o directivă națională conform căreia, în locul oxigenului medical, poate fi folosit oxigenul tehnic.

Vasile Cepoi: În momentul de față nu avem niciun semnal de la spitale că ar fi vreo problemă cu livrarea de oxigen. Am transmis o adresă către toate spitalele să ne informeze cu privire la eventualele situații în care ar apăarea vreo sincopă în aprovizionarea cu oxigen. Am recomandat ca spitalele să se informeze dacă sunt probleme cu livrarea oxigenului la timp, deci să întrebe la furnizor dacă sunt dificultăți și poate exista riscul de a întârzia peste limită livrarea oxigenului, și, de asemenea, spitalele trebuie să aibă o alternativă în cazul în care se întâmplă un accident, o situație de risc pe care nu o putem prevedea, pentru a nu lăsa pacienții fără oxigen. În acest context, se pot folosi de circulara transmisă de Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției referitoare la faptul că, în situații de criză, pentru perioade scurte de timp, se poate utiliza oxigenul tehnic. Ca proces de producție, nu este diferit. Singura diferență dintre oxigenul tehnic și oxigneul medical este conținutul de apă, pe de o parte, iar pe de altă parte, faptul că tuburile pentru oxigenul medical sunt controlate mai atent să nu fie contaminate cu diferite substanțe.

La Spitalul Modular de la Lețcani nu au fost semnalate probleme în aprovizionarea cu oxigen a stocatorului. Managerul interimar al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu, a declarat că acesta are o capacitate de zece mii de litri și, în momentul în care rezervele scad, automat este emis un semnal către furnizorul de oxigen pentru reumplerea stocatorului.

Florin Roșu: La Lețcani nu au fost probleme cu oxigenul. Stocatorul de la Lețcani, așa cum bine știți, are o capacitate de zece mii de litri. În schimb, are montat un senzor – în momentul când nivelul de oxigen scade sub trei mii, firma producătoare este alarmată, astfel încât, până la un nivel de două mii, să se prezinte și să realizeze reumplerea stocatorului.

Florin Roșu a mai declarat că stocurile de oxigen care sosesc astăzi sunt sufieciente pentru o săptămână de funcționare. În momentul de față, în cele trei secții de terapie intensivă ale Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, sunt internați 65 de pacienți.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)