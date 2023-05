(AUDIO) Iași: Romanian Creative Week, evenimentul care reunește cele mai multe industrii creative, începe pe 19 mai

Romanian Creative Week, evenimentul care reuneşte cele mai multe industrii creative, la nivel european, începe vineri la Iași.

Preşedinta Federaţiei Patronatelor din Industriile Creative, Irina Schrotter, a afirmat că ediția din acest an se va desfășura pentru prima dată în colaborare cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Ea a adăugat că manifestarea adună 11 industrii creative și peste o mie de artiști în cadrul celor 100 de evenimente.

Irina Schrotter: E cel mai mare eveniment la nivel european din punctul de vedere al numărului de industrii creative pe care le reunește 11, motiv pentru care de anul acesta începem și o colaborare cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, pentru că, așa cum spuneam și în conferință, proprietatea intelectuală este direct legată de industriile creative. Evenimentul, ca și cele două ediții de până acum, această a 3-a ediție, reunește mai mult de 60% dintre artiștii prezenți, tineri pe care curatorii noștri i-au selectat și consideră că au un potențial foarte mare de a crește și de a se impune fiecare în domeniul lui de activitate. Restul de 40% sunt seniori care vin împreună cu noi și învață pe tineri cum să sară peste etape în carieră și să ajungă mult mai repede și mai ușor, poate, dar nu fără multă muncă, la succes.



Un element central al ediției îl reprezintă New Media District, co-organizat de Andrei Cozlac, unde mai multe instalații vor fi expuse în spațiile publice din Iași. Unele dintre acestea vor folosi undele cerebrale ale vizitatorilor, iar altele vor crea un spectacol plecând de la pulsul privitorului.

Andrei Cozlac: Anul ăsta în Romanian Creative Week 2023, în ediția aceasta avem niște proiecte extrem de interesante. Dacă noi am început cu un proiect pilot acum 3 ani, New Media Alley care s-a dezvoltat în New Media District anul trecut, anul ăsta concentrăm foarte mult și ne focusăm foarte mult pe consistența lucrărilor și încercăm să consolidăm ceea ce am construit până acum într-un nou event care așa o să și rămână New Media District, care funcționează, evident, pe aceleași principii pe care le-am testat până acum și care e menit să genereze forme noi de cunoaștere artistică, care invită tot felul de artiști, de la coregrafi, actori, artiști vizuali, artiști plastici, muzicieni care tatonează cu practicile new media.

Ediția din acest an beneficiază de un buget de aproape un milion de euro și se desfășoară de vineri și până pe 28 mai. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)