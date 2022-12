(AUDIO) Iași: Reacția primarului Mihai Chirica după descinderile DIICOT de ieri

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a reacționat astăzi după descinderile și audierile derulate ieri de către procurorii DIICOT. El a calificat acțiunea de ieri ca fiind disproporționată, iar activitatea municipalității a avut de suferit de pe urma acestor evenimente:

Mihai Chirica: Indiferent care sunt, să spunem, consecințele acestui dosar, e foarte clar: cel care este vinovat trebuie să plătească și eu voi fi cel care susțin într-un mod vehement acest lucru. Am și spus-o ieri am spus-o și prin plângerile penale pe care le-am înaintat și, dacă vreți, vă dau și un inventar al acestora pe care le-am trimis către Parchetul General în cursul săptămânii trecute. Nu am nici cea mai mică emoție, nu emoții, nici cea mai mică emoție referitor nu numai la cauza M. Chim – Zămosteanu, ci la orice altă cauză pentru care s-au cerut documente, pentru că știu foarte clar ce fac și cum fac.

Procurorii au dispus aseară măsuri preventive de tip control judiciar în cazul reprezentanţilor societăţii M. Chim, a doi angajați de la Oficiul de Cadastru și a şase funcționari din Primăria Iaşi. La acestea se adaugă și cele instituite în cazul primarului Chirica şi a dezvoltatorului Cristin Zămosteanu.

Cel din urmă este și inculpatul principal. Cristin Zămosteanu este bănuit că, începând din octombrie 2012, ar fi constituit un grup specializat în fraudarea statului prin mai multe firme pe care le deținea sau le controla. Cercetările au început în urmă cu doi ani. Procurorii DIICOT estimau prejudiciul cauzat bugetului de stat la aproximativ 12 milioane euro.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)