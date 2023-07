(AUDIO) IAȘI: Protest pentru Protejarea Pădurii Cetățuia

De la ora 17:30, în fața Prefecturii Iași, va avea loc un protest prin care se dorește tragerea unui semnal de alarmă în legătură cu Pădurea Cetățuia.

Protestul este organizat de mai multe organizații civice care susțin că în zona respectivă, proprietate a Arhiepiscopiei Iașilor, au început defrișări.

Pădurea este foarte importantă mai ales pentru locuitorii cartierelor Nicolina, Frumoasa și CUG, fiind singura zonă verde din împrejurimi, a explicat pentru Radio Iași, Ecaterina Condurache de la Asociația „Iași Bike”: ”Ne-am gândit să organizăm un protest pentru protejarea Pădurii Cetățuia, care este extraordinar de importantă pentru orașul Iași, mai ales pentru locuitorii din zona Nicolina, Frumoasa, din CUG, fiind singura zonă verde din acea parte a orașului. În ultima vreme au început defrișări în zonă. Noi aveam un traseu acolo de biciclete pe care mergeam des și acum mulți, foarte mulți copaci sunt marcați de tăiere, alții au fost adunați în capătul pădurii, cumva, deja tăiați, extrem de multe trunchiuri tăiate. Proprietarii zonei respective sunt Arhiepiscopia Iașilor și felul în care gestionează locația lasă de dorit, total, adică ieșenii au nevoie de un spațiu verde acolo, au nevoie de natură, au nevoie de oxigen. Orașul nostru este extrem de poluat.”

Ecaterina Condurache de la Asociația „Iași Bike” a spus că a fost organizată o dezbatere, la Primăria Iași, privind construcția unui așezământ monahal în Pădurea Cetățuia, proiect căruia asociațiile civice i se opun pentru că presupune tăierea copacilor: ”În legătură cu proiectul PUZ pe care l-au propus ei pentru construcția unui Așezământ Monahal acolo, este vorba de un hectar, deci este o suprafață enormă, având în vedere că proprietatea lor are 20 de hectare, este foarte mare, deci este o suprafață enormă și ei vor să se construiască cumva chiar în mijlocul pădurii, acest Așezământ Monahal. Noi am fost la o dezbatere publică cu primăria, a venit și un reprezentant al Arhiepiscopiei, am prezentat, bineînțeles, opunerea totală împotriva proiectului. S-a propus și înființarea unui parc în zonă, un parc, cumva, care să fie destinat ieșenilor, dar totul era sub promisiunea că noi, cumva, o să le dăm voie să construiască în continuare, ceea ce mie mi se pare exagerat, adică mai bine ar rămâne pădurea așa cum este. Putem noi, ca organizații civice, să ne mai ocupăm uneori de curățenie.”

Într-o postare pe Facebook a Asociației „Codrii Iașilor” se spune că protestul ar fi trebuit să aibă loc în fața Primăriei Municipiului Iași, unde sunt ședințele Consiliului Local și unde sunt responsabilitățile relevante de urbanism, dar notificarea a fost respinsă de primărie pe motiv ca sunt deja alte activități similare/incompatibile planificate acolo astăzi, la 17.

Ecaterina Condurcahe de la „Iași Bike” a confirmat: ”Din păcate, cei de la Primărie nu ne-au autorizat protestul în fața Primăriei, ei au spus că este deja un târg al meșteșugarilor acolo, care este permanent, dar nu este o adunare publică.”