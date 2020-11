(AUDIO) IAȘI: Programul ”Digital People” oferă cursuri de reorientare profesională în domeniul IT

La Iași a început programul ”Digital People” care oferă cursuri de reorientare profesională în domeniul IT, persoanelor care s-au întors acasă după ce au fost plecate la muncă în străinătate.

Inițiatorii programului sunt o societate bancară și câțiva experți din domeniul IT care au observat că, în ultimele 6 luni, în România s-au întors mai multe persoane care și-au pierdut locurile de muncă în străinătate din cauza pandemiei și, pe de altă parte, la noi în țară au crescut solicitările de angajare în domeniul IT a precizat managerul proiectului Dan Zaharia.

Dan Zaharia: Proiectul lansat astăzi se numește «Code4Home», ” Codează pentru acasă”, practic este adresat tinerilor din diasporă care vor să se întoarcă acasă învățând însă și o meserie din zona IT-ului. Școala informală de IT oferă aceste cursuri, BCR Social Finance este cel care oferă credite diverse, inclusiv imobiliare, la momentul întoarcerii acasă, iar Primăria este cea care ar trebui să dea anumite burse pentru că omul respectiv nu se întoarce singur, se întoarce cu familia, se întoarce cu copiii, si atunci are nevoie de un sprijin în primele luni pentru relocare, e ca un pachet de relocare corporatist dar pentru iesenii plecati de acasă. Noi vedem deja înscrierile de la scoala informală, înscrierile generale, oameni din Europa mai ales, ieseni care doresc să facă această reconversie profesională. De ce să se angajeze în străinătate, când se pot angaja la venituri peste medie în Iasi și crește practic potențialul Iașului.

Primarul Iașului, Mihai Chirica a declarat că societatea bancară acordă un credit financiar solicitantului, iar primăria acordă o bursă.

Mihai Chirica: Noi suntem institutia care facem legătura între cei care se vor ocupa de Scoala de IT si cei care vor fi beneficiarii acestei scoli, cei din diaspora, mai ales că si derulăm un program european ReConnect Diaspora prin care exact acelasi lucru vrem să facem si noi. Scoala informală de IT vine de fapt să dea o sansă celor care vor să se întoarcă în România să-si continue activitatea, iar dacă nu sunt specializati în IT să o poată face după ce ajung aici si, probabil, vom mai găsi si alte oportunităti si pentru alte categorii de meserii. Ne gândim si la facilităti fiscale special, ne gândim si la o sumă de bani pentru relocare, atunci când se întorc acasă, si sperăm să găsim si cadrul legal.

