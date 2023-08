(AUDIO) IAȘI: Problema toaletelor școlare în curte

Până în luna Septembrie a anului viitor sunt toate premisele ca în județul Iași să nu mai existe nicio școală cu toaleta în curte.

Asigurările au fost date de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. El a adăugat că anul trecut au fost făcute investiții în domeniu la 14 unități școlare din mediul rural și în acest an, lista investițiilor a fost completată cu alte 14 școli: ”România, și nu doar județul Iași, are încă această problemă. La Iași avem și o veste bună, Inspectoratul Școlar Județean împreună cu Consiliul Județean și-au asumat că vor închide odată pentru totdeauna această frumoasă temă de începere de orice an școlar. Practic, anul trecut au fost cred că 14, anul acesta 14 și ne propunem ca anul viitor, încă o dată, cu sprijin. ca și cofinanțare pentru toți primarii din județul nostru, să închidem toate aceste grupuri sanitare neconforme din unitățile de învățământ sau ”plastic” spus, din păcate, școlii cu toaletă în fundul curții.”

Inspectorul șef al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Luciana Antoci a adăugat că la unitațile școlare cu litigii nu se pot face investiții până în momentul pronunțării finale a instanțelor de judecată.

Ea a mai spus că sunt unități școlare unde toaletele modernizate sunt în corpuri de clădiri diferite, lucru ce nu corespunde standardelor DSP: ”Au fost făcuți pași foarte importanți în ultimii doi ani, doar că suntem în situația în care unele dintre unitățile de învățământ care încă sunt raportate că având toaletă în curte și pe care le vedeți în lista aferentă județului Iași, fie vor dispărea în următorii ani și atunci nu se justifică o astfel de investiție, fie sunt în situația în care avem toaletă într-un corp distinct de clădire, dar este o toaletă modernizată, însă ea nu este considerată a fi pe standarde din perspectiva DSP-ului, de exemplu, pentru că nu face corp comun cu clădirea în care se produce actul didactic. După cum mai sunt câteva situații în care unele școli au litigii și sunt în imposibilitatea de a desfășura astfel de proiecte atâta vreme cât nu au un verdict în instanță pe aceste conflicte.”

