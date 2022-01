(AUDIO) IAŞI: Peste 200 de cadre medicale sunt infectate cu virusul Sars CoV-2

Peste 200 de cadre medicale din judeţul Iaşi sunt infectate cu virusul Sars CoV-2.

Faţă de ziua precedentă, creşterea este cu zece la sută.

Cele mai multe cadre medicale infectate sunt la Spitalul Sfântul Spiridon.

O sinteză realizată de corespondentul nostru, Constantin Mihai: „În doar 24 de ore, la Iaşi, numărul cadrelor medicale infectate cu virusul Sars CoV-2 a crescut cu peste 10%, acum fiind peste 200 de cadre medicale sub tratament sau în izolare la domiciliu. Cei mai mulţi, peste jumătate, sunt la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi. Cele mai multe focare Covid sunt la Institutul de Psihiatrie Socola: 4 focare – 16 cadre medicale infectate. La Institutul Regional de Cardiologie sunt două focare, iar bolanve sunt 20 de cadre medicale. La Spitalul de Boli Infecţioase, tot 20 de cadre medicale sunt sub tratament, acolo sunt 3 focare. Spitalele Parhon din Iaşi şi Municipal din Paşcani au câte 9 cadre medicale infectate şi fiecare câte 3 focare active. La Institutul Regional de Oncologie – două focare şi 7 cadre medicale atinse de virus. De subliniat că, noutatea o reprezintă Spitalul de Recuperare din Iaşi, nu aveau niciun caz. Acum au 7 cadre medicale şi un focar activ. În acest moment, singurul spital fără focare Covid este Spitalul Militar din Iaşi. În judeţul Iaşi este transmitere comunitară. Judeţul are incidenţa peste 7 cazuri la mia de locuitori, iar municipiul Iaşi peste 10. 3 localităţi limitrofe respectiv: Rediu, Valea Lupului şi Miroslava au incideţele peste 16, iar altele 3: Ciurea, Bârnova şi Aroneanu au incideţele pente 11/1000 locuitori.”

