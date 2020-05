(AUDIO) Iași: Zeci de externări, în weekend, la Infecţioase. Trei pacienți, tratați cu Remdesivir

Peste 20 de pacienţi au fost externaţi în ultimele două zile la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, fiind cel mai mare număr de externări de la începutul pandemiei.

Managerul instituţiei, Carmen Dorobăţ a declarat că printre cei care au părăsit spitalul vindecaţi sunt şi multe cadre medicale din judeţele Moldovei.

Carmen Dorobăț: Sâmbătă şi duminică s-au făcut externări pentru că am avut persoane, pacienţi care aveau două teste consecutiv negative. Deci, pot fi etichetaţi ca fiind vindecaţi. Acasă vor rămâne în autoizolare încă 14 zile, sunt urmăriţi de către medicul de familie şi nu părăsesc domiciliul. La Spitalul de Boli Infecțiase Iași am îngrijit multe cadre medicale din județele Moldovei (Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău). Astăzi, am avut un grup de patru asistente de la Bacău care au plecat acasă. Ele nu au avut forme de boală care să ne pună probleme, dar au urmat corect toate sfaturile.

Bilet de mulțumire Asistente Bacău Asistente Bacău

În prezent, 3 pacienţi internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi beneficiază de tratament cu Remdesivir, după cum a declarat managerul Carmen Dorobăţ.

Pe de altă parte, secţia de Terapie Intensivă este ocupată în totalitate iar starea pacienţilor internaţi aici nu s-a îmbunătăţit. O parte dintre ei au fost redirecţionaţi către Spitalul de neurochirurgie.

Carmen Dorobăț: La Terapie Intensivă nu se văd progrese, nu am făcut treceri spre alte secții. Întreg compartimentul este ocupat. Avem trei pacienți care urmează tratamentul cu Remdesivir. Acest tratament este administrat după anumiți parametri pe care-i prezintă pacientul, după care se începe terapia.

A consemnat Constantin Mihai.

