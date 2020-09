(AUDIO) IAȘI: Peste 100 de elevi de la unităţile de învăţământ din municipiu vor fi cazaţi în internatele altor şcoli

Peste 100 de elevi de la unităţile de învăţământ din municipiul Iaşi vor fi cazaţi în internatele altor şcoli, faţă de acelea unde vor urma cursurile.

Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţan Iaşi, Genoveva Farcaş, a precizat că la internatele şcolilor din municipiu va trebui respectat principiul distanţării sociale şi este limitat numărul de locuri la cazare în camere.

Ea a adăugat că împreună cu reprezentanţii primăriei Iaşi au fost identificate locuri de cazare la internatele unor şcoli tehnologice.

Pe de altă parte, primăria municipiului Iaşi va pune la dispoziţia elevilor transport gratuit către şcolile unde vor învăţa:

Genoveva Farcaș: A avut o discutie cu primarul municipiului Iasi si am identificat o solutie pentru acesti elevi, dar si pentru elevii din Republica Moldova care se află, de asemenea, în această situatie si am identificat un cămin din zona liceelor tehnologice care are o capacitate de aproximativ 118 locuri. Fiind mai departe de mijloacele de transport, Primăria ne-a asigurat că va pune un mijloc de transport care să le asigure deplasarea elevilor cazati acolo dimineata înaintea începerii orelor.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)