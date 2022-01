(AUDIO) Iași: O nouă secție COVID-19 s-a deschis la Spitalul de Copii ”Sf.Maria”

La Spitalul de copii ”Sf. Maria” din Iași a fost deschisă încă o secție pentru copiii infectați cu virusul Sars CoV 2.

În prezent, pe zona roșie Covid, sunt internate 38 de persoane. În secția de terapie intensivă sunt 7 copii, dintre care unul este ventilat mecanic.

Managerul unității medicale, Alina Belu, a precizat că 60 la sută din cazuri sunt la copiii cu vârste de sub 3 ani. Ea a mai precizat că simptomatologia este complexă atât respiratorie, cât și digestivă.

Alina Belu: În secția ATI pozitiv covid sunt internați 7 pacienți, unul este ventilat mecanic, iar un pacient este pe suport non invaziv. În zona roșie Covid sunt 38 de pacienți. Am deschis vineri dimineață încă un sector cu 32 de paturi pentru a face față solicitărilor care sunt din ce în ce mai crescute pentru pacienți pozitiv Covid cu forme medii. 60 la sută dintre pacienți sunt copii sub 3 ani. O incidență mare este a sugarului. La pacientul pediatric există simptomatologia respiratorie, combinată cu cea digestivă sau unică respiratorie sau unică digestivă.

Alina Belu a mai spus că, în perioada imediat următoare, nu se vor putea organiza centre de vaccinare anti-covid pentru copii în interiorul unităţii medicale, deoarece spitalul este în proces de reabilitare.

Alina Belu: Momentan suntem în imposibilitate de a deschide acest centru pentru că noi suntem în reabilitare, toate spațiile sunt relocate și nu reușim să facem un circuit pentru copilul pediatric care are nevoie de vaccin, beneficiază de vaccin. El este teoretic un copil sănătos și nu putem asigura un circuit având circuit non-covid, pozitiv Covid și clădirea mică B este dată constructorului.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)