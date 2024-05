(AUDIO) Iași: O mie de artiști, prezenți la cea de-a IV-a ediție a Romanian Creative Week

Aproximativ o mie de artiști vor fi prezenți la Iași, în perioada 15 – 26 mai, la a patra ediție a „Romanian Creative Week”.

Manifestarea, în cadrul căreia vor avea loc peste 200 de evenimente, este organizată de Federația Patronatelor Industriilor Creative.

Președinta Federației, Irina Schrotter, a declarat că în programul de anul acesta sunt incluse două domenii creative noi, respectiv teatrul și literatura.

Unul dintre evenimentele organizate în premieră, denumit „Conferințele creativității”, îi va avea ca invitați pe Andrei Pleșu, Horia Roman Patapievici, Ioan Stanomir și Vasile Bănescu:

Irina Schrotter: Am adăugat două domenii creative, Teatru și Literatura. Avem invitați de marcă, pentru că am adăugat Festivalul de Teatru de autor. Invitați sunt Dragoș Buhagiar, la prima ediție, și Andrei Cozlac. Avem deja confirmat și invitatul pentru ediția de anul viitor. Și la Literatură avem patru nume marcante dintre cei mai importanți gânditori ai României, și aici e vorba de Andrei Pleșu, Horia Roman Patapievici, Ioan Stanomir – pe politică, și Vasile Bănescu. Nu sunt astea singurele surprize, dar pot să vă spun că am ajuns la 200 de evenimente. Agenda este extrem de încărcată. Dacă vă uitați pe aplicație, pe RCW, o să vedeți – prima zi are 38 de evenimente anunțate.

În cele 12 zile dedicate „Romanian Creative Week” vor avea loc zeci de expoziții, show-uri de modă, spectacole de arte vizuale, concerte, conferințe și worshop-uri.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)