(AUDIO) IAȘI: Măsuri speciale la pelerinajul prilejuit de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, sâmbătă, la Iaşi ca autorităţile locale iau toate măsurile necesare pentru ca Pelerinajul prilejuit de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.

El i-a îndemnat pe pelerini să evite aglomeraţiile şi să poarte mască de protecţie inclusiv în spaţiul liber.

Nelu Tătaru: Dăm aceleași sfaturi pe care le avem de la începutul acestei pandemii. Portul măstii, distantare, dezinfectant si, în acelasi timp, sa ne dam seama ca mergem în locuri aglomerate. Evitam acele locuri în masura în care putem sa pastram niste precautii. Eu mă astept ca lumea să respecte regulile că dacă noi ne asteptăm să vedem cât crestem de la o zi la alta, atunci chiar va creste. Haideti să respectăm regulile. Suntem pe o crestere progresivă, este normal, asumat, după un context în care avem o lună grea, septembrie a fost lună grea. O lună de redeschidere: restaurante, teatre, cinemtografe, o lună în care ne-am reîntors din concedii, o lună în care am aglomerat transportul în comun, în care a început scoala, în care a fost campanie electorală, în care am avut alegeri locale si atunci am văzut o crestere. Avem o lună în care pentru Iasi înseamnă Sărbătorile Iasului. Haideti să gestionăm cu anumite retineri si atunci vom vedea că această crestere va fi usoară si va putea fi gestionată de noi ca si corp medical.

Primarul Iaşului, Mihai Chirica, a adăugat că autorităţile nu pot interzice pelerinajul, dar a făcut apel la cetăţeni să ţină cont, în acest an, de situaţia epidemiologică determinată de coronavirus.

Mihai Chirica: Ideea este foarte simplă si principiul de la care pornim ”nu încurajam pe nimeni sa vină”, dar nu dorim să fim descoperiti dacă persoanele ajung aici. De aceea ne vom pregăti în acest context, sa nu ne prinda pe picior gresit, în conditiile în care, dacă ati observat, de cel putin două zile încoace tot mai multe grupuri de pelerini deja au ajuns. Trebuie sa ne asteptam la acest lucru. În România încă nu este interzisa libertatea de miscare si avem obligatia de a-i primi asa cum se cuvine pentru a nu-i pune în pericol si sa nu ne punem nici pe noi. Acesta este contextul.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)