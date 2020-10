(AUDIO) IAȘI: Județul Iași pe locul al doilea pe ţară la numărul de îmbolnăviri cu COVID-19

Cu 172 de cazuri noi de infectare cu coronavirus în ultimele 24 de ore, judeţul Iaşi revine pe locul al doilea pe ţară, după capitală, care înregistrează 206 noi îmbolnăviri.

Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, la Iaşi, că măsurile de prevenire a răspândirii COVID 19 vor fi luate în fiecare localitate în parte, în funcţie de numărul de îmbolnăviri.

Nelu Tătaru: Avem acel indice de 1,5, depăsirea lui va duce la închiderea restaurantelor, teatrelor si cinematografelor, precum avem si acei indici de până în 3 si peste 3 care va reglementa si atitudinea desfăsurării activitătii scolare în acele localităti. Scenariile sunt pregătite, adaptarea se face la nivel local, deci centralizat, cu supraveghere de la nivelul Ministerului Sănătătii, Guvernului, Ministerului Educatiei în vederea desfăsurării si adaptării, la fiecare caz în parte, dar la fiecare localitate în parte de Comitetele judetene pentru situatii de urgentă în evaluarea pe care o fac DSP-urile. După cum stiti fiecare activitate este reglementată de anumite norme. La începutul acestei pandemii spuneam că nu vom avea un an normal ca ceilalti ani, nu am avut sărbători pascale, la nu am avut Rusalii, concedii, haideti să întelegm că dincolo de ce suportă în acest moment corpul medical si ce suportă spitalele trebuie să păstrăm acele reglementări de pre-spital: portul măstii, distantare, dezinfectant. În măsura în care putem păstra niste precautii putem desfăsura si niste activităti.

De asemenea, ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a spus că au fost luate măsuri pentru ca numărul de locuri în spitale pentru cei infectaţi cu SARS COV 2 să fie suficient.

Nelu Tătaru: S-a evaluat încă o dată capacitatea actuală a spitalelor pentru a primi cazurile care sunt si astăzi, aveti 172 de cazuri în judetul Iasi, precum si sectii suplimentare care se pot deschide cum se operationalizează astăzi 65 de paturi la un corp pavilionar la Spitalul Sf. Spiridon, pregatim si sase paturi de terapie intensiva la spitalul CFR si reevaluarea celorlalte paturi de terapie intensiva de la Spitalul de Neurochirurgie, precum si aparatura necesara, care poate fi mobilizate la un anumit moment.

Pe locul al treilea se situează judeţul Neamţ cu 148 de cazuri noi de Covid19.

În Moldova, număr crescut de infectări au mai înregistrat judeţele Vaslui – 101, Bacău – 98 şi Suceava – 92. Până în 20 de cazuri au judeţele Botoşani, Vrancea şi Galaţi.

Pentru a patra zi, consecutiv, numărul de cazuri noi de infectare cu coronavirus a depăşit 2000 la nivel naţional.

Autorităţile au anunţat, astăzi, 2.064 de cazuri noi de infectare din aproape 25 de mii de teste.

Bilanţul depăşeşte, astfel, de 134 de mii de îmbolnăviri de la începutul pandemiei.

Au fost raportate şi 32 de decese, numărul total fiind de 4.947. La Terapie Intensivă, în acest moment, sunt internaţi 583 de pacienţi. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)