(AUDIO) IAȘI: Începe a X-a ediție a Festivalul Internațional de Literatură și Traduceri, FILIT 2022

La Iași, începe, astăzi, cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traduceri.

Timp de 5 zile, în cadrul FILIT au loc zeci de evenimente, într-o gamă largă de manifestări: întâlniri literare cu vedete ale scenei literare mondiale, nopți albe ale poeziei și muzicii, ateliere și mese rotunde profesionale, concerte și lecturi.

Programul complet AICI

Lista invitaților cuprinde scriitori, traducători, artiști, jurnaliști și fotografi. 90 % dintre aceștia nu au mai participat la alte ediții FILIT, a precizat Florin Lăzărescu, directorul artistic al Festivalului. Acesta a trecut în revistă și programul serilor FILIT, care se vor desfășura la Teatrul Național: ”90 % dintre invitații noștri sunt noi, alți scriitori decât au fost chiar în celelalte 10 ediții. Miercuri o să-l aveam pe Manuel Vilas, unul dintre cei mai cunoscuți scrisori spanioli contemporani. Joi îl avem pe Boualem Sansal, un scriitor algerian care e și vehiculat pentru candidat la Nobel. Joi John Boyne, un scriitor care, nu știu, a vândut 2-3 milioane de exemplare din ”Băiatul cu pijamale în dungi”. Luni-Sâmbătă facem un focus Ucraina. Am chemat 3 oameni din Ucraina, 3 scriitori și pe directoarea celei mai mari edituri din Ucraina, care o să vină să ne vorbească despre ce mai înseamnă literatura în ziua de azi sau cum văd ei ca scriitori, lumea de azi, iar duminică un interes extraordinar, Andrei Pleșu, în Teatrul Național.”

Sunt organizate și întâlniri între elevi și diverse personalități în 18 licee din județul Iași. Despre evenimentele dedicate copiilor ne spune Florin Lăzărescu: ”Suntem în 18 licee, nu numai în Iași, în județ. Mergem la Târgu Frumos, la Pașcani, la Hârlău, Casa Copilăriei. Noi avem tot felul de proiecte Casa FILIT, cu poeții și prozatorii, Casa Copilăriei – cu literatură pentru copii și nu numai. De exemplu, avem un element de noutate. Am chemat un ilustrator de carte pentru copii, Sidonia Călin, care nu-i numai pentru carte și copii și are și cărți de ale lui Cărtărescu ilustrat, plus că au pregătit și un atelier de desen cu copii. Și avem și literatura Fantasy la Biblioteca ”Gheorghe Asachi”, într-un parteneriat care deja are de 5 ani de zile cu evenimente, cu scriitori de fantasy.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban și Andreea Postolache/FOTO FILIT)