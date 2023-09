(AUDIO) Iași: Împrumut de 40 de milioane de euro, în vederea achiziționării cărbunelui necesar funcționării CET-ului

Consilierii locali de Iași au aprobat astăzi un împrumut de 40 de milioane de euro, în vederea achiziționării de cărbune necesar funcționării CET-ului pentru perioada sezonului rece.

Primarul Mihai Chirica a precizat că ă va fi o creștere a tarifelor la populație, dar va fi efectuată astfel încât costul final să fie suportabil.

Mihai Chirica a adăugat că va fi înaintat un proiect pentru obținerea finanțării din partea Uniunii Europene, astfel încât CET 2 Holboca să funcționeze pe gaz.

Mihai Chirica: Ca să nu ajungem în incapacități de plată, ne împrumutăm pentru a parcurge această iarnă, vom crește tariful la populație, dar nu într-un mod foarte, foarte mare, astfel încât să mai acoperim din aceste pierderi ale obținerii de energie termică, sistem centralizat și, sigur, obligația pe care ne-o dă Comisia Europeană, pentru a traversa cât mai repede procesul de modernizare, de traversare către gaze naturale și mai departe, de reducere a amprentei de carbon. În ceea ce privește acest împrumut, el va fi, să spunem, solicitat mai departe către bănci și în funcție de ce ne va oferi banca, vom face și noi informarea publică. Nu se poate utiliza decât exclusiv pentru parcurgerea iernii.

Reprezentantul formațiunii USR, Răzvan Timofciuc, a criticat lipsa de perspectivă din partea autorităților locale și a subliniat faptul că trecerea la încălzirea pe gaz metan trebuia de mult timp:

Răzvan Timofciuc: Este trist că am ajuns să ne împrumutăm pentru a cumpăra cărbune pentru încălzirea în sezonul rece – 40 de milioane de euro – în loc să-i folosim pentru investiții multiplicatoare în economie, parcuri industriale, săli de sport, stadion, îi folosim pentru achiziția de cărbune, adică îi ardem pentru iarnă. Am ajuns aici după ani și ani în care sistemul de termoficare a fost văduvit de investiții, nu a fost retehnologizat și de aceea am rămas pe acest sistem învechit de încălzire a orașului, care ne costă zeci de milioane de euro, pe când alte orașe au modernizat sistemele centralizate de termoficare.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)